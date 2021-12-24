SteelSeries her Mouse tutuş şekline uygun ekipmanlar sunuyor

Kullanım amacı veya sıklığı fark etmeksizin tüm bilgisayar kullanıcılarının kendilerine özgü bir mouse tutuş biçimi bulunuyor. Bu tutuş biçimleri avuç içi tutuşu, parmak ucu tutuşu ve pençe tutuşu olarak üç gruba ayrılıyor. Bilgisayar başında geçirilen zamanın konforunu ve oyunda performansı artırmak için, kullanıcıların kendi tutuş biçimlerini tanıyarak buna uygun doğru ekipmanları seçmesi büyük önem taşıyor. Tüm ekipmanlarında olduğu gibi mouse üretirken de kullanıcıların istek ve kullanım şekillerini önceliğine alan SteelSeries, mouse koleksiyonunda birçok farklı modeli bulundurarak her tutuş şekline göre ürünlerini kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Avuç içi (Palm) tutuşu tercih edenlere Rival 5

Avuç içi (Palm) tutuşu, kullanıcıların tüm avuçları ile mouse gövdesini kavrayıp mouse anahtarlarına işaret ve orta parmaklarının neredeyse tamamı ile bastıkları bir tutuş biçimidir. Mouse tutuş biçimleri arasında en yaygın olarak kullanılan ve en konforlu tutuş biçimi olarak bilinmektedir. Bu tutuş biçiminin dez avantajı, mouse tıklamaları sırasında isabet oranını azaltmasıdır. SteelSeries’in performans yıldızı Rival 5 oyuncu mouse’u, avuç içi tutuşun avantaj ve dez avantajlarını lehine çevirmek için üretildi.

SteelSeries Rival 5’in geniş gövdesi avucun kavrayışını kolaylaştırırken özel materyalden üretilen üst yüzeyi uzun süreli kullanımlarda bile mouseu kaydırmadan tutabilmeyi mümkün kılıyor. Rival 5’in yan yüzeyinde bulunan 9 makro tuş, istenilen kombinasyonları yapabilmek için ayarlanabiliyor ve bir oyundan diğerine geçişte otomatik olarak algılayıp tuş kombinasyonlarını değiştirebiliyor. Gerçek zamanlı ve mükemmel piksel hassasiyeti sunan TrueMove Air sensörü ile donatılan Rival 5, 18.000 CPI, 400 IPS, 40G hızlanma ve eğim takibi ile özel gerçek 1'e 1 izleme yapabiliyor.

Avuç içi tutuş biçiminin isabeti azaltan dez avantajına meydan okuyan yeni nesil Altın Mikro IP54 anahtarları, 80 milyon tıklamadan sonra bile yüksek performasından ödün vermiyor. Geliştirilmiş toz ve su dayanıklılığına sahip bu anahtarlar en zorlu koşullar altında bile çift tıklama korkusu olmadan, tam isabetli üst düzey atışlar yapabilmeyi sağlıyor. Ayrıca Rival 5, avuç içi kullanım da dahil olmak üzere tüm tutuş biçimlerini destekliyor.

Parmak ucu (Fingertip) tutuşunu sevenlere Aerox 3

Parmak ucu (Fingertip) tutuşu basitçe, kullanıcıların avuç içlerinin mouse gövdesine değmeden yalnızca parmak uçları ile mouse anahtarlarını kavradığı tutuş biçimi olarak tanımlanıyor. Kullanım yaygınlığında ikinci sırada yer alan ve tüm tutuş biçimleri arasındaki en yorucu tutuş biçimi olması dezavantajı bulunan bu tutuş biçimi güçlü bir mouse kontrolü sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde 2022 versiyonlarını duyurduğu Aerox 3 mouse, hafifliği ve üstün performansı ile parmak ucu tutuş biçimine uygun olarak üretiliyor.

Hız ve konforlu bir oyun performansı için özel olarak tasarlananan SteelSeries Aerox 3 yalnızca 59g ağırlğa sahip. Yüzde 100 işlenmemiş PTFE teflon malzemeden kayma patenleri bulunan Aerox 3, gelişmiş kontrol imkanı sunuyor.

Göz alıcı tasarımının altında TrueMove Core optik oyun sensörü bulunan Aerox 3, 80 milyon tıklama için derecelendirilmiş yeni nesil Golden Micro IP54 anahtarları kullanıyor. Ayrıca 3 bölgeli RGB aydınlatması da benzersiz Aerox siluetini daha çarpıcı hale getiriyor. Estetik ve güvenliği bir araya getirerek IP54 derecesini alan ilk oyun faresi olan Aerox 3, suya dayanıklı AquaBarrier ile donatıldı ve blgisayar başında oluşabilecek tüm dökülmelere ve kazalara karşı koruma sağlıyor.

Pençe (Claw) tutuşu tercih edenlere Prime mouse

Pençe (Claw) tutuş biçimi, kullanıcıların avucun, orta ve üst kısmının mouse gövdesinin üzerinde kalacak şekilde kıvrılarak yalnızca alt kısmı ile mouse’un kavrandığı ve parmakların neredeyse doksan derecelik dik açı yaparak yalnızca uçları ile tıklamaların yapıldığı, pençeyi andıran tutuş biçimine denilyor. Pençe tutuş biçimi, oyun oynarken avantajlı olduğu için oyun tutkunları ve esporcular tarafından tercih edilidiği biliniyor. Daha isabetli atışların yapılabildiği pençe tutuş biçiminin dez avantajı tüm tutuş biçimleri arasındaki en rahatsız tutuş biçimi olmasıdır. SteelSeries’in espor için esporcuların geri bildirimleri ile tasarladığı Prime serisinde bulunan Prime mouse, serinin tüm diğer üyeleri gibi oyuncuların kullandığı pençe tutuş biçimin desteklemek ve dezavantajlarını ortadan kaldırmak için özel olarak tasarlanıyor.

Espora özel olarak üretilen Prime mouse’un, yalnızca 69 gram ağırlığı bulunuyor. Böylelikle zaten yorucu ve rahatsız olan pençe tutuş biçimini kullanan kullanıcıları gereksiz ağırlıklarla daha fazla yormadan en üstün konforu sunuyor. Dış gövdesi dayanıklı yeni mat polimer malzeme ile kaplı olan Prime, elden kayma ve kaçma ihtimalini de ortadan kaldırarak ve tutuş rahatlığını bir kat daha artırıyor.

Birinci sınıf TrueMove Pro sensörü ile donatılan Prime, 18,000 CPI, 450 IPS ve 50G ivme ile hareket ediyor. SteelSeries TrueMove sensörlerinin eşsiz 1’e 1 izleme performansı ve pençe tutuş biçiminden gelen doğal avantajı bir araya getiren Prime, siz nereye götürürseniz tam olarak o noktaya isabetli atışlar yapabiliyor. Prestij Optik Manyetik (OM) anahtarlarla donatılan Prime mouse, performans ve dayanıklılık konularında devrim niteliği taşıyor.

Prestij optik manyetik anahtarlar kuantum hızında tepkiler vererek oyuncunun tıklama hızına anında cevap verebiliyor. Sıradan fare mekanizmalarından farklı bir teknoloji olan Prestij OM (Optik Manyetik) anahtarlar, özel olarak öğütülmüş bir neodimiyum mıknatısı tarafından yerinde tutulan çelik bir burulma yayı kullanıyor. Bu eşsiz teknoloji Prime serisini sınıfındaki tüm rakiplerinden 5 kat daha dayanıklı hale getiriyor.

Herkes kullanıcıya uygun bir SteelSeries mouse bulunuyor

SteelSeries tüm ekipmanlarını “önce oyuncu” bakış açısı ile üretiyor. Performans, konfor, dayanıklılık, tutuş şekline uygunluk gibi oyuncuların aradığı tüm özellikler SteelSeries’te bir arada sunuluyor.