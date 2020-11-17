SteelSeries FIFA 20 ‘Veda’ Turnuvası’nda heyecan başlıyor

Oyun dünyasının vazgeçilmez lider markası SteelSeries, 2020’nin sonlarına geldiğimiz bu dönemde, FIFA 20’ye veda turnuvası düzenlemek için kolları sıvadı. Oyun ve espor dünyasında kendinden söz ettirmeyi her daim başaran SteelSeries, 11 Kasım 2020’de başlayan turnuva kayıtlarıyla, Playstation platformu üzerinden 128 oyuncunun katılacağı turnuvanın başlangıcını yaptı.

SteelSeries, oyuncuların yoğun ilgisini çeken turnuvada kıyasıya mücadelelere ev sahipliği yapacak. 11-17 Kasım 2020 tarihleri arasında SteelSeries FIFA 20 ‘Veda’ Turnuvası için oyuncuların kayıtları toplandı. Toplamda 128 oyuncunun mücadele edeceği turnuvaya 300’den fazla başvuru yapıldı.

Turnuvada karşılaşmalar 1v1 olarak gerçekleşecek. Maçlar yarı finale kadar tek maç (BO1) üzerinden, yarı final maçları 3 maç (BO3), final maçı ise 5 maçlık (BO5) seri üzerinden oynanacak. 18 Kasım 2020 tarihinde oynanacak maçlarda yapılacak elemelerle toplamda 8 oyuncu çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. 19 Kasım 2020 tarihinde ise çeyrek final, yarı final, final ve üçüncülük karşılaşmaları oynanacak.

SteelSeries FIFA 20 ‘Veda’ Turnuvası’nda mücadele edecek oyuncular, 19 Kasım 2020 tarihindeki final karşılaşmasının ardından, SteelSeries ödüllerine sahip olacak. Turnuvada, birinciye Arctis Pro Wireless Kulaklık; ikinciye Arctis 7P Kulaklık; üçüncüye Arctis 1 Wireless PS Edition Kulaklık; dördüncü oyuncuya ise Arctis 1 PS Edition Kulaklık ödülü verilecek.