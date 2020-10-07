Oyun, espor ve konsol çevre birimlerinde dünya lideri SteelSeries, bugün yeni nesil PlayStation konsolu için özel olarak üretilen ilk oyun kulaklığı Arctis 7P’yi tanıttı. Bu yeni kulaklık, Playstation 5’te en iyi “Yeni Nesil” ses deneyimini oluşturmak için büyük beğeni toplayan Arctis 7’ye, Arctis 1 Wireless’ın USB-C dongle’ının eklenmesiyle yeniden tasarlanıyor.

SteelSeries CEO'su Ehtisham Rabbani, “Yeni bir konsol neslinin başlangıcı, dünyanın dört bir yanındaki oyuncular için en çok beklenen olaylardan biri oluyor. Bu yeni nesil konsol kulaklığı ile çözünürlük, görsel doğruluk ve konsol kare hızlarının sınırlarını zorlamaya devam ederken oyunculara yeni nesle layık bir ses deneyimi sunmayı garantiliyoruz. Yeni Arctis 7P'nin konsol oyuncuları arasında en sevilen kablosuz oyun kulaklığı olacağına inanıyoruz” dedi.

Oyunlar için en iyi kablosuz kulaklık Arctis 7P, PlayStation 5’e geliyor

Arctis 7P, PlayStation 5 ile tam uyumluyken aynı zamanda PS4, Nintendo Switch, PC ve mobil cihazların eski sürümleriyle de uyumlu. Ayrıca Arctis 7P’de daha küçük bir kablosuz USB-C dongle da kullanılıyor.

Oyuncular yan ton (mikrofon görüntüleme) ayarını ChatMix kontrolleri yerine direkt Arctis 7P üzerinden yapabilecek. Yan ton, oyuncuların kulaklığa geri yönlendirilen mikrofon giriş sesini kontrol etmelerine olanak tanıyor. Böylece oyuncular, kendi seslerinin ve çevrelerinin ne kadarını duyacaklarını da ayarlayabilecek.

Arctis 7P, PlayStation 5 konsoluna uyması için çarpıcı bir beyaz ve mavi renkte ışıklı tasarımıyla piyasaya sürülüyor. Aynı zamanda siyah renk seçeneği de bulunan Arctis 7P, kasım ayının sonuna doğru raflarda yerini alacak yeni nesil kulaklığın Türkiye’deki satış fiyatı ise yaklaşık 1999 TL olacak.