2020 yılına piyasaya sürdüğü oyuncu ekipmanlarıyla iddialı bir giriş yapan SteelSeries, yeni ekipmanlarını oyunculardan aldığı geri dönüşler ile geliştirmeye devam ediyor. Oyuncu dostu ekipman ile oyunculara birçok olanak sunan ekipmanlar arasında bu sene en çok öne çıkan ise tüm dünyada topladığı beğeniler ile Arctis 9X Xbox One kulaklık oldu.

En çok avantaj sağlayan kablosuz olma özelliği ile oyuncular Xboxlarına direkt olarak bağlanabiliyor. Saniyeler içinde oyun keyfine ortak olan Arctis 9X, hiçbir bağlantı kesintisi olmadan oyuncuların her an ve nerede isterlerse kolay kullanımı ile yanlarında oluyor. Aynı zamanda bu kesintisiz bağlantının keyfini sürerken oyuncular artık oyun oynarken müzik dinleyip, çağrılarına da cevap verebilecek.

Arctis 9X ile düşmanınızın adımlarını takip edin

Her detayı ortaya çıkaran ve SteelSeries’in imzalı ses kalitesini sağlayan Arctis serisinin bir üyesi olan bu kulaklık, kritik ses özellikleri ile oyuncuların düşmanlarını en ufak seslerinden bile her an takip etmesini sağlıyor. Bununla birlikte oyunculara hem oyun içi sesi son derece net aktarırken hem de dışarıdan gelen gürültüleri engellemek için tasarlanmış ClearCast mikrofon kullanılarak tasarlanmıştır. Bu sayede oyuncular dışarıdan gelen seslerin hiçbir şekilde oyunlara dahil olmamasını sağlayabiliyor.

Kablosuz kulaklık kullanımda ise en büyük soru işaretlerinden biri olan pil kullanımı konusunda Arctis 9X Xbox One oyuncu kulaklığı, normal Xbox One kulaklıklarının iki katı olan 20+ saat pil kullanımı ile tüm rakiplerine meydan okuyor. Etkili pil ömrü ile oyuncular oyun keyiflerine kesintisiz bir şekilde devam edebiliyor. Kulak içi ChatMix özelliği ile de oyuncular yine oyun keyiflerini hiç bölmeden sesli sohbetlerinin ayarlarını kulaklıklarından yapabilecek.

Her zaman ve her yerde yanınızda kolaylıkla taşıyabileceğiniz SteelSeries Arctis 9X Xbox One oyuncu kulaklığı ile konforun en üst seviyesine sahip olabilirsiniz. AirWeave kumaş ile tasarlanmış kulak yastıkları ve kayakçı gözlüğü kafa bandı sayesinde yaz aylarında bile serin ve rahat kullanımın tadını çıkartabilirsiniz. Bu rahat kullanımın tadını ise son derece hafif dayanıklı çelik kafa bandı ile devam ettirerek SteelSeries ile kesintisiz oyun keyfine varın!