Oyun ve espor çevre birimlerinin dünya lideri SteelSeries, Apple cihazları için tasarlanan Nimbus+ Kablosuz Kumandası’nı tanıttı. Nimbus Plus, tüm oyun dünyasında popülerliğini koruyan orijinal Nimbus Kumandası’ndan esinlenerek üretildi. Bu yeni ürün ile tıklanabilir joystick, yeni Hall efekt sensörü ve 50 saate kadar dayanan pil gücü gibi birçok yeni özellik ile oyunculara sunuluyor. Nimbus+, kullanıcıların iPhone'larını doğrudan kumandalarını takmalarına imkan veren ve oyunların daha rahat oynamalarını sağlayan yeni Nimbus+ iPhone yuvası da içeriyor.

Apple cihazlarında oyun oynamak için tasarlanan Nimbus+, iPhone, iPad, iPod touch, Mac ve Apple TV'ye konsol kalitesinde olan bir oyun kumandası olarak oyun dünyasına sunuluyor. Ergonomik bir tasarıma, ultra duyarlı sensörlere ve düğmelere, çeşitli Apple bağlantı seçeneklerine sahip Nimbus+, Apple cihazlarında oyun oynamanın bir üst düzeye taşınmasına yardımcı olacak.

Oyuncular Nimbus+ uzun pil ömrü ile oyunların keyfini sürecek

SteelSeries Küresel Mobil Teknolojiler Yöneticisi Craig Olson yeni ürün ile ilgili "iPhone yuvası ve inanılmaz 50 saatlik pil ömrü ile Nimbus+, Sneaky Sasquatch, Butter Royale ve Crossy Road Castle gibi konsol desteğine sahip App Store ve Apple Arcade'deki oyunlar için ideal bir oyun dostudur. Nimbus+'ı mobil oyun performansında yeni global standart haline getiren başka birçok yeni özellik ekledik" açıklamada bulundu.

Teknoloji devi SteelSeries’in Apple ürünleri için tasarladığı bu eşşiz oyun kumandası, kablosuz bağlantı ve eşleştirme için Apple MFi standartlarını karşılıyor. Nimbus+ kumanda destekli oyun denemeleri, üstün oyun deneyimleri ve kontrolü için optimize edilmiş düğme yerleşimi, hızlı yeniden bağlantı gibi özellikler içeren MFi’nın oyun konsollarında bulunan özelliklerden de tam olarak yararlanıyor.

Nimbus +, dünyanın kalite ve performans standardını belirleyen ve en çok satan mobil oyun kumandası Nimbus'un izinden gidiyor. Olson, “Ekiplerimiz tarafından üstlenilen genel araştırma ve geliştirme, tasarım ve mühendislik çabaları, SteelSeries'teki hiç bitmeyen görevimizi Apple cihazlarında oyunu desteklemeye layık birinci taraf kalite kontrolörleri oluşturmak için temsil ediyor” dedi.