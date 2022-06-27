Steelseries, Apex Pro Mini ve Apex Pr kablosuz klavyelerini tanıttı

SteelSeries, ödüllü Apex klavye serisinde gerçekleştirdiği yeniliklerini ve eklemelerini duyurdu. ‘’Mini Güçlüdür’’ sloganıyla oyun severlerin kullanımına sunulan Apex Pro Mini %60 kompakt tasarımı sayesinde dünyanın en hızlı ve ayarlanabilir anahtarları ile profesyonel bir oyun deneyimi sağlıyor.

2019 yılında piyasaya sunulan, dünyanın en hızlı anahtarlarına sahip ve özelleştirilebilir klavye olan Apex Pro, oyuncuların klavye üzerindeki kontrolünün artırılmasının sağlanması için yola çıkmıştı. Orijinal OmniPoint anahtarı, kullanıcıların derin atışlar ve tüy hafifliğindeki dokunuşlar arasında ayarlama yapmalarını sağlayan ilk mekanik anahtarların oluşturulmasından bu yana oyun klavyelerindeki en büyük gelişmelerden biri olan tamamen ayarlanabilir özelliğini tanıttı.

Hız ve kompakt tasarım ön planda

Kompakt tasarım özelliğine ek olarak, dünyanın en hızlı anahtarlarında da iyileştirmeler sağlandı. Günümüzde 0,2 mm ile 3,8 mm arasında çalışan OmniPoint 2.0 anahtarı, kullanıcılara daha hızlı tepki verme ve çalıştırma imkanının yanı sıra her zamankinden daha fazla ayarlama olanağı sağlıyor. OmniPoint 2.0 kullanıcıların tek bir tuşa basarak yürüme, koşma ve el bombası atma gibi farklı kombinasyonları yürütmek için, tek bir tuşla iki eylemin entegre olarak hareket etme özelliğini geliştirdi. Hayranlarının favorisi ve ödül kazanmış olan Apex klavye serisi, %60 kompakt dizaynı sayesinde masa üstünde fare kullanımı için daha fazla alan yaratırken, daha estetik ve ergonomik duruş sağlıyor. OmniPoint 2.0 faktörüyle, 11 kat daha hızlı tepkime süresi ve 10 kat daha hızlı çalıştırma sahip olan Apex serisi aynı zamanda standart mekanik anahtarlara göre 2 kat daha fazla dayanıklıdır. Apex Pro Mini boyut avantajı sayesinde hareket halindeyken, espor turnuvalarında, LAN partilerinde ve çeşitli etkinliklere giderken sırt çantalarında rahatlıkla taşıma konforu sağlıyor.

Steelseries Apex ailesinin yeni üyelerinin detayları

● Apex Pro Mini Kablosuz – Dünyanın en hızlı tuş anahtarlarından olan OmniPoint 2.0'ı yeni ve %60 kompakt tasarım faktörüyle birleştiren Apex Pro Mini Wireless, oyuncuların hareket halindeyken yanlarında kolayca taşıaybilecekleri yüksek performanslı bir klavye kullanmalarını sağlar. Quantum 2.0 Wireless, çift bağlantı sunarken gecikmesiz oyun ve çalışma deneyimi sağlar. Böylece kullanıcılar gittikleri her yerde 2,4 GHz Oyun Sınıfı Kablosuz ve Bluetooth bağlantısı arasında geçiş yapabilir. 100M tuş vuruşu ile derecelendirilen OmniPoint 2.0 anahtarları, eşleşmek için doğru tuş başlıklarına ihtiyaç duyar ve çift atışlı PBT tuş başlıkları mükemmel uyum sağlar, ilk basıştan son basışa kadar dayanmaları için rakipsiz dayanıklılık sağlar. 23 Mayıs'ta FaZe Karrigan, kablosuz klavye (Apex Pro Mini Wireless) kullanarak CS:GO major turnuvasını kazanan ilk profesyonel oyuncu oldu.

● Apex Pro Mini – Yeni OmniPoint 2.0 anahtarlarını kullanan Apex Pro Mini, kullanıcıların tuşlar arasında kolay ve hızlı geçişler yaparak 0,2 mm ile 3,8 mm arasında ayarlama yapmalarını sağlar. Apex Pro Mini, %60 kompakt tasarımıyla daha fazla masa alanı yaratırken daha rahat bir kullanım imkanı sunuyor. Böylece kullanıcılar oyun oynarken ya da çalışırken ergonomik bir kullanım deneyimi yaşıyor. Çift atışlı PBT tuş başlıkları, tuş başlıklarının anahtarlar kadar uzun süre dayanmasını sağlarken, yandan baskılı tuş işlevleri, kullanıcılara küçük bir pakette kusursuz klavye işlevselliği sağlar.