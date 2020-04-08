Oyun dünyasının vazgeçilmez isimleri arasında yer alan SteelSeries, oyuncuları sevdiği isimlerle buluşturmaya devam ediyor. Tüm dünyanın maruz kaldığı bu zorlu süreçte, oyuncular hem sevdikleri isimlerle buluşup keyif dolu dakikalar geçirirken hem de birçok ödül kazanma şansı elde edecek.

Oyun turnuvaları serisinin ilki “Monopoly” olacak

Oyun dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Can Sungur, Pelin Baynazoğlu, Tuna Akşen ve Mete Özbey ile 11 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek çevrim içi oyun turnuvaları serisinin ilk oyunu Monopoly olacak. Influencerlar birbirlerine meydan okuyarak rekabetin bir parçası olacak. Her birinin takipçileri oyun esnasında destek sağlayabilecek ve aynı zamanda en güzel SteelSeries ürünlerini kazanma şansı elde edebilecek.

Etkinlikte kazanan tarafın takipçilerine hediyeler dağıtılacak. Bu hediyeler arasında son zamanlarda en çok beğenilen oyun mouse’u Rival 3, kısa bir sürede oyuncuların gözdesi olan Apex 3 oyun klavyesi, Artics 1 oyuncu kulaklığı ve Qck Medium olacak. SteelSeries’in oyuncu ekipmanlarının her birinden üçer tane hediye verilerek toplamda 12 adet ürün oyuncularla buluşacak. Oyuncular, sevdikleri isimleri destekleyip keyif dolu zaman geçirirken eğer destekledikleri isim Monopoly oyununda, sona kalmayı başarırsa kaybeden isimlerden gelecek SteelSeries ürünlerini kazanma şansı yakalayacak. SteelSeries yayıncılarının bu tatlı rekabetine tanık olmak için takipte kalın!

SteelSeries yayın dünyasına yeni giren isimlere destek olacak

Son zamanlarda daha çok gündeme gelen yayın dünyası da gelişme göstermeye ve yeni isimler kazanmaya devam ediyor. SteelSeries, yayın dünyasına yeni adım atan ve yükselmek isteyen oyunculara özel yeni bir destek kampanyası başlatacak. Bu destek kampanyası kapsamında yayıncılara birkaç şart sunulacak. Bu şartları yerine getiren yayıncılar arasından seçilen isimlere ekipman desteği yapılarak, yayın dünyasında yükselmeleri için yardımcı olunacak.

Şartları yerine getirip, kendini kanıtlayan yayıncılar birçok özel ekipman desteği elde edebilecek. Bu özel kampanyadan yararlanmak isteyen oyuncular, detayları öğrenmek için SteelSeries influencerlarını ve markanın sosyal medya hesaplarını takip ederek ilerleyen günlerde daha fazla bilgiye sahip olabilecek.