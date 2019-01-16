Steam, geçtiğimiz günlerde kütüphanesindeki oyun sayısının 30 bine ulaşmasıyla kırılması güç bir rekora imza atmıştı. Bu konuda daha da ilerlemek isteyen popüler oyun platformunun yeni hedeflerini Valve açıkladı.

Peki bizleri bu yıl Steam üzerinde ne gibi yenilikler bekliyor? Yapılması beklenen yeni düzenleme ile birlikte yayın imkanları geliştirilerek haftalık challange(mücadele), yayınlar ve turnuvalar gerçekleştirilecek. Mobil uygulama tarafında da önemli değişikler yapmayı planlayan Steam, chat sisteminde daha iyi irtibat kurulmasını sağlayacak.

Aynı zamanda Steam TV üzerinden de daha fazla turnuva ve özel etkinlikler yapılması beklenirken kütüphanenin de baştan sona yenileneceği konuşuluyor. Yapılan açıklama ile oyuncuları heyecanlandıran Valve, yeni değişiklikle beraber oyunlarda görülen hileleri engelleme konusunda Steam'in çalışmalarda bulunduğunu da açıkladı.

DHA