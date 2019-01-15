Steam'den kırılması güç rekor: 30 bin oyun

Dünyanın en büyük oyun platformu olan Steam, kendi rekoruna imza attı ve kütüphanesinde bulunan oyun sayısı 30 bini aştı.

15 Ocak 2019, Salı 09:44
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Steam'den kırılması güç rekor: 30 bin oyun

Steam, gün geçtikçe daha hızlı büyüyen bir platform. Şirketten açıklanan son rakamlar ise Steam'in geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Buna göre Steam bünyesinde 30 bini aşkın oyun bulunuyor. Ayrıca 21 bin civarında da DLC yer alıyor. 

Steam oyun dağıtım platformu üzerinde geçtiğimiz 2018 yılı içerisinde toplamda 9.300 oyun yayınlanırken bir önceki yıl olan 2017 yılında ise yine aynı platform üzerinde 6.700 oyun yayınlanmış. Bu verilere dayanarak Steam'in sadece bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği %53'lük artışı, kendi kütüphanesini hızlı bir şekilde genişletmeye devam ettiğini gösteriyor.

DHA

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