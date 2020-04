Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, yüzlerce ücretsiz oyunun bulunduğu büyük bir pazar haline geldi. Oyuncular için bu pazarda çok seçenek var ve ücretsiz oyunların büyük bir kısmı ciddi şekilde kötü. Aradığınız oyunu bulmanız için farklı tarzlardan, hem tek hem de çok oyunculu oyunlar derledik. Corona virüs günlerinde canınız çok mu sıkılıyor ve iyi bir oyun tavsiyesine mi ihtiyacınız var.

İşte Steam'den indirilebileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar

Neverwinter

Dungeons and Rampage’in ücretsiz bir sürümü olan Neverwinter, bir fantastik rol yapma oyunu olarak da düşünülebilir. İçeriği tamamen ücretsiz olan oyunla ilgili Steam üzerinden gelen yorumlar da hayli iyi. Bu kategorideki oyunlara ilgi duyuyorsanız özellikle de evde çokça zaman geçirdiğiniz bugünlerde denemenizde sonsuz fayda var.

Warface

Crytek'in geliştirdiği bir MMO FPS türü oyun olan Warface, büyük bir oyuncu kitlesine sahip. PvP ve PvE modları ile farklı şartlarda oynanabilen oyunda PvE moduyla yapay zekaya karşı da oynama şansına sahipsiniz.

Battlerite

5v5 PvP olarak kuş bakışı modunda oynanabilen bir aksiyon oyunu. Çok kaliteli grafiklerden öte, oyun göze hoş gelen modellemelerle de beğenenizi kazanacak. Bir yandan rakiplerinizi alt ederken, diğer yandan DLC ile karakterlerin hepsini satın alma şansınız da bulunuyor.

BattleRush

Savaş oyunu arıyorsanız BattleRush'a şans verebilirsiniz. İki takım halinde oynanan oyunda kendi savunmanızı ilmik ilmik örerken, diğer yandan farklı yöntemlerle saldırı düzenleyerek rakiplerinizi ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Aksiyon oyunu arayanların mutlaka göz atması gereken bir oyun, hem de ücretsiz...

Brawlhalla

PC, PlayStation, Nintendo Switch ve Xbox One platformlarının hemen hepsinde oynanabilen Brawlhalla, göze hayli hoş gelen grafiklere sahip. Oyunda lobi oluşturup arkadaşlarınızla beraber oynamaya başlıyor, düşmanlarınızı ortadan kaldırıyorsunuz.

World of Warships

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan World of Tanks ile aynı stüdyoda geliştirilen World of Warships, deniz savaşlarına ilgi duyanları cezbedecek bir oyun. World of Tanks ile benzer şekilde oynanan World of Warships, 200 kadar gemiyi de içinde barındırıyor.

War Thunder

Şimdi sizi İkinci Dünya Savaşı yıllarına geri götürelim. Bu kez denizde değil göklerdeyiz. Windows, Linux, Mac ve PlayStation 4 üzerinde oynanabilen çoklu platform oyun, 80 haritaya sahip. Tarihe kayıtsız kalmadan hazırlanan oyun, hava savaşlarına ilgi duyanların göz atması gereken bir oyun.

Zula Online

Denemeniz gereken bir diğer ücretsiz oyun ise keskin nişancı tüfeğiyle sokak sokak sizi gezdirecek. Zula Online, Counter-Strike ile hayli benzerlikler barındıran ve geniş oyuncu kitlesine sahip olan bir oyun. Savaş oyunu arayanlar, ücretsiz indirebilir.

Counter-Strike Nexon: Studio

Nexon tarafından yayınlanan bu özel Counter-Strike sürümü, aksiyon/savaş oyunu arayanlar için ücretsiz olarak Steam üzerinden indirilebiliyor. Terörist ve anti-terörist arasındaki mücadeleyi konu alan Counter-Strike serisinin Nexon dahil pek çok farklı modellemesi bulunuyor.