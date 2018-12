Steam'de bir oyun daha ücretsiz oldu. Humble Bundle 31 TL’ye satılan Steam oyunu Lego The Hobbit’i bugüne özel olarak ücretsiz hale getirdi. Steam üzerinde 31 TL‘ye satılan Lego The Hobbit ile oyunseverleri bambaşka bir eğlence bekliyor.

Lego The Hobbit ’e tamamen ücretsiz sahip olmanız için yapmanız gerekenler ise, buradan mağaza sayfasına giderek, ‘‘ Get The Game” seçeneğine tıkladıktan sonra Humble Bundle hesabınıza giriş yapmak.

DHA