Steam Yaz İndirimleri başladı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dijital oyun mağazalarının da indirim festivalleri başlıyor. Oyuncular tarafından merakla beklenen Steam Yaz İndirimleri açıldı. Peki Steam Yaz İndirimleri 2022 ne zamana kadar sürecek ve indirimde olan oyunlar neler?

Valve’ın iki büyük etkinliğinden biri olan Steam Yaz İndirimleri bugün itibarıyla başladı. Farklı kategorilerdeki oyunlarda dikkat çeken indirimler yapan Steam, etkinlik tarihini ise 23 Haziran-7 Temmuz olarak belirledi.

Steam, Yaz İndirimleri 2022 dahilinde binlerce oyunda indirim yapma garantisi veriyor. Açılış ekranında ise Sekiro: Shadows Die Twice, Chivalry 2, Forza Horizon 5, Hitman 3, Resident Evil Village ve The Sims 4 gibi yapımlar var.

Steam’de başlayan kampanya kapsamında aksiyondan simülasyona kadar farklı kategorilerdeki oyunları uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Görünüşe göre Yaz İndirimleri 2022, klasik oyunların yanı sıra modern ve bağımsız yapımlar için çeşitli indirimler sunuyor.

God of War için yüzde 20’lik indirim uygulanırken, Red Dead Redemption 2 ise yüzde 50’lik kampanya ile ön plana çıkıyor. GTA serisinin popüler oyunu Grand Theft Auto V ise yüzde 64’lük indirimle 74,69 TL’den satışta.

İşte Steam Yaz İndirimleri 2022 ile sunulan bazı oyunlar:

Sekiro: Shadows Die Twice – 144,50 TL (289,00 TL)

Forza Horizon 5 – 239,20 TL (299,00 TL)

Mafia: Definitive Edition – 103,60 TL (259,00 TL)

God of War – 263,20 TL (329,00 TL)

The Forest – 8,00 TL (32,00 TL)

Left 4 Dead 2 – 3,70 TL (18,50 TL)

Red Dead Redemption 2 – 149,50 TL (299,00 TL)

Mount & Blade II: Bannerlord – 119,99 TL (149,99 TL)

Sniper Elite 4 – 8,90 TL (89,00 TL)

Grand Theft Auto V – 74,69 TL (208,99 TL)

Resident Evil Village – 139,50 TL (279,00 TL)

Battlefield 2042 – 299,99 TL (599,99 TL)

The Sims 4 – 49,99 TL (199,99 TL)

7 Temmuz’a kadar devam edecek olan kampanyada dikkat çeken indirimler olduğunu söylemek mümkün. Tek oyunlar haricinde, Halo ve Hitman serilerinde yüzde 84’e varan indirimler bulunuyor.

Kaynak: sihftdelete