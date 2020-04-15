Steam Oyun Festivali haziran ayında düzenlenecek

Valve Software, geliştiricilerin ve yayıncıların oyunlarını sergilemesine yardımcı olmak için Steam platformunu kullanmayı planlıyor. Şirket, Steam Oyun Festivali’nin Yaz (Summer) sürümünü duyurdu.

Bu etkinlik, E3 (Electronic Entertainment Expo) için başlangıç tarihi olarak planlanan 9 Haziran tarihinde başlayacak. Hatırlayacağınız üzere organizatörler, E3 etkinliğini küresel COVID-19 salgını nedeniyle iptal etmişti. Ancak Valve, yaklaşan yeni oyunlar için dijital platformunun kapılarını açacak.

Steam Oyun Festivali, 9 Haziran – 14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Etkinlik, oyunculara yaklaşan oyunlara daha yakından bakma fırsatı sunacak. Valve ayrıca oyuncuların oyunları deneyip daha sonra istek listelerine ekleyebileceğini söylüyor.

Önceki Steam Oyun Festivali’nde olduğu gibi, Valve ve The Game Awards yapımcısı Geoff Keighley bir ortaklık yapıyor. Valve ve Keighley, geliştiricileri bu etkinliğe davet etmeye başladı bile.

Valve, Mart ayında bahar etkinliğini düzenlemişti ve bu etkinlik indie odaklıydı. Haziran ayında düzenlenecek etkinlikte daha büyük ve ses getirecek oyunların yer almasını bekliyoruz.

“Steam Oyun Festivali, bir sonraki sene çıkacak olan oyunları öne çıkaran bir etkinliktir. Önümüzdeki sene çıkacak oyunlara, 9 – 14 Haziran tarihleri arasında göz atın, demolarını veya oynanabilir kısa bölümlerini deneyin, geliştiricilerle etkileşime geçin ve bu oyunları çıktıkları zaman hatırlayabilmek için istek listenize ekleyin!”