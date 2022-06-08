PC oyuncularına dijital ortamda satış sunan ilk oyun platformu Steam’ın yeni oyunları tanıtacağı Next Fest’te Anord adlı çok iddialı bir Türk oyunu da yer alacak. Steam’ın ilk festivali 2019 yılında gerçekleşti, ancak ikincisi pandemi yüzünden şubat ayında ve 628 yeni oyunla yapıldı. Bu yılın ikinci festivali ise 13 Haziran’da başlayacak ve aralarında Anord’un da yer aldığı yüzlerce demo oyun severlerle buluşacak. Anord’un demosu ücretsiz olacak.

OYUNUN KONUSU:

Dünyayı büyük teknoloji şirketlerinin yönettiği bir zamanda geçen oyunda, oyuncuların kontrol edeceği karakter Anord bir Cyborg ve kendisi gibi bir grupla dünyayı SNC adlı şirketten kurtarmaya çalışıyor.

SNC (Sun’s Nation Cooperation) adlı bilişim şirketi “Hook” adını verdiği bir deneyle uzaydan bir gök cismini madencilik yapmak üzere güneş sistemimize taşımaya çalışırken bilinmeyen bir evrenden bir gezegeni güneş sistemine ekler. Bu olay dünyanın dengesini tamamen altüst edince insanlar hayatta kalmak için yer altına çekilirler. Bilinmeyen bir gezegenin güneş sistemine eklenmesinin bir yanlışlık değil, planlı bir girişim olduğuna inanan insanlar aralarında Anord’un da olduğu Cyborgları üreterek SNC ile mücadele ederler.