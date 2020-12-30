Steam kendi rekorunu kırdı! İşte en çok satılan oyunlar...

Oyun satın alma ve oynama platformu Steam bu sene altıncı defa kendi rekorunu kırdı. Valve’in ünlü PC platformu olan Steam 24.7 Milyon eş zamanlı kullanıcı sayısına ulaştı. Koronavirus salgını nedeniyle birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ve evde kalma gibi prosedürler ile beraber Steam kullanımında bu sene büyük bir artış gözlendi. Aşağıda bulabileceğiniz iki adet 2020 yılında en çok satan oyunlar liseleri bulunmakta. Kış indirimi, Black Friday (Kara Cuma) ve Siber Pazartesi indirimleri gibi kampanyaların katkıları ile toplamda elde edilen rakamlar ve Steam’in kendi uygulamasında resmi olarak açıkladığı listelerden sizler için derledik.

Tüm Oyunlar Arasında En Çok Oynananlar

1- Red Dead Redemption 2

2- GTA 5

3- Among Us

4- Counter Strike Global Offensive

5- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

6- Destiny 2

7- PUBG

8- Fall Guys

9- Dota 2

10- Doom Eternal

11- Cyberpunk 2077

12- Monster Hunter World

Yeni Çıkan Oyunlar Arasında En Çok Satanlar

1- FIFA 21

2- Football Manager 2021

3- Mafia: Definitive Edition

4- Marvel’s Avengers

5- Mound & Blade II: Bannerlord

6- Star Wars: Squadrons

7- Resident Evil 3

8- Half-Life: Alyx

9- Dragon Ball Z: Kakarot

10- Borderlands 3

Yazar: Can Bekrioğlu www.esporland.com