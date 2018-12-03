Steam indirimleri ile fiyatı 'dibe vuran' müthiş oyunlar

Steam indirimleri tam gaz devam ediyor; bazı oyunlar var ki fiyatları yüzde 70 oranında indi. İşte en çok indirim alan müthiş oyunlar...

Giant Machines 2017

İndirimsiz fiyatı: 31,00 TL

İndirim oranı: %77

İndirimli fiyatı: 7,13 TL

Bir uzay mekiğini Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndermeye çalışırken bütün iş size düşüyor. Dağları parçalayıp metal yapıları keserken aynı zamanda radyoaktif madenleri de gün yüzüne çıkarmanız gerekiyor.

SKYHILL

İndirimsiz fiyatı: 26,00 TL

İndirim oranı: %75

İndirimli fiyatı: 6,50 TL

3. Dünya Savaşı sona erdi ve dünya mutantlar tarafından istila edilmiş durumda. Kaynaklarınız kısıtlı. Bu lanetlenmiş otelde en tepedeki teras katından giriş katına inerken büyük bir savaş vereceksiniz. Silahlarınızı hazırlayın, yiyecek bulun ve çıkışa ulaşın. Tabii ki başka bir seçeneğiniz daha var: Pes etmek.

Euro Truck Simulator 2

İndirimsiz fiyatı: 39,00 TL

İndirim oranı: %75

İndirimli fiyatı: 9,75 TL

“Kamyon kullanmak ne kadar zor olabilir ki?” diye düşünenleri Avrupa’nın bir ucundan diğer ucuna gönderecek ve farklı tipte kargoları taşımanızı gerektirecek bu zorlu göreve hazır mısınız?

American Truck Simulator

İndirimsiz fiyatı: 59,00 TL

İndirim oranı: %75

İndirimli fiyatı: 14,75 TL

Yalnızca tecrübeli şoförlerin başa çıkabileceği bu çetin yolları geçmek için yalnızca kamyon sürmeyi bilmek yeterli değil. Siz gerekli donanıma sahip olduğunuzu düşünüyorsanız American Truck Simulator sizi bekliyor.

Old Man's Journey

İndirimsiz fiyatı: 15,00 TL

İndirim oranı: %75

İndirimli fiyatı: 3,75 TL

Bir vicdan muhasebesiyle dolu bulmaca, macera oyunu olan Old Man's Journey, hayat, kayıp ve umut hakkında bir hikayeyi anlatıyor. Eğer hazırsanız bu müthiş fırsatı kaçırmayın.

Sector Six

İndirimsiz fiyatı: 18,50 TL

İndirim oranı: %75

İndirimli fiyatı: 4,62 TL

Nostaljik bir atmosferin içinde tüm evreni kurtarmanız bekleniyor. Yolculuğunuz boyunca fizik kurallarına karşı geleceksiniz ve onlarca düşmanla savaşacaksınız.

Memoria

İndirimsiz fiyatı: 55,00 TL

İndirim oranı: %90

İndirimli fiyatı: 5,50 TL

İki öykü, iki ana karakter, müthiş bir deneyim. Laneti kaldırmayı başarabilecek misiniz?

The Dark Eye: Chains of Satinav

İndirimsiz fiyatı: 55,00 TL

İndirim oranı: %90

İndirimli fiyatı: 5,50 TL

Nefes kesici atmosferiyle zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız oyunda talihsiz unvanınızı kırabilmeniz için size son bir şans tanınacak.

Fragmented

İndirimsiz fiyatı: 18,00 TL

İndirim oranı: %86

İndirimli fiyatı: 2,52 TL

Uzaylıların arasında hayatınız için bir mücadele vermeniz gerekiyor. Hayatta kalabilecek kadar cesur ve yetenekliyseniz Fragmented’ı oynadıktan sonra bir daha düşünmek isteyebilirsiniz.