Steam haftanın en çok satanlar listesi açıklandı!

PC oyuncularının sıklıkla tercih ettiği platformlardan Steam, her hafta en çok satan ürünlerinin listesini paylaşıyor. Son zamanlarda Steam Deck ve Elden Ring’in damga vurduğu liste bir süre önce güncellendi. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…

Steam ile ilgili paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini paylaştı. Buna göre Valve’ın el konsolu Steam Deck, liderlik koltuğunu 17 Mayıs 2022‘de çıkış yapan hayatta kalma temalı V Rising‘den geri aldı. Konsol, altı hafta boyunca birinci sırada yer almış, ancak 23 Mayıs itibariyle ikinci sıraya gerilemişti. Listenin üçüncü sırasında 24 Şubat 2022’de çıkan ve uzunca bir süre zirvede yer alan Elden Ring yer alıyor. Dördüncü sırada ise Valve Index VR Kit karşımıza çıkıyor.

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;

Steam Deck

V Rising

Elden Ring

Valve Index VR Kit

Sea of Thieves

No Man’s Sky

It Takes Two

FIFA 22

Sniper Elite 5

Stray