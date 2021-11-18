Statü değişikliği! Oleksandr Petrakov baş antrenör oldu

Petrakov, 18 Ağustos 2021'de geçici göreve başladığı Ukrayna milli takımını 2022 Dünya Kupası play-off’lara taşıdı. Lider Fransa’nın ardından 2 galibiyet 6 beraberlikle ikinci sırada 12 puan topladı.

UAF başkanı Andrey Pavelko yaptığı açıklamada , “Alexander Vasilyevich Petrakov'un çalışmaları ve sonuçlarıyla milli takımın başındaki resmi statüde bir değişikliği tamamen hak ettiğine kesinlikle inanıyorum” dedi.

Alexander Petrakov'un UAF ile sözleşmesi 30 Aralık 2022'ye kadar yani 2022 Kaar Dünya kupası sonuna kadar,daha sonra tarafların anlaşmasıyla 30 Temmuz 2024'e kadar yani Euro 2024'ün sonuna kadar uzatılabilir.