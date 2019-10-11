Statlarda nakitsiz alışveriş dönemi başladı

Stadyumların dışındaki bilet kuyruklarını sonlandıran Passolig, Passo Mobil uygulamasıyla statların içindeki büfe kuyruklarına da ‘dur’ diyor. Artık maça giderken cüzdan ve çanta taşıma zorunluluğundan kurtulan taraftarlar; Beşiktaş Vodafone Park’ta, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde ve Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda Passo mobil uygulaması ile QR ödeme yapabiliyor.

Passolig’in hayatı kolaylaştıran Passo mobil uygulaması, yüzde 100 dijital ödeme yöntemiyle stadyumlarda nakitin yerini almaya başladı.

Beşiktaş Vodafone Park, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda futbolseverler Passo uygulaması içinden akıllı telefonları ile ödeme yapabiliyor. Passolig ile stat dışındaki bilet kuyruğundan kurtulan taraftarlar, artık maç öncesi ve devre arasında da stat büfelerindeki ödeme kuyruğunda da zaman kaybetmiyor.

Üç büyüklerin stadyumlarında aktif olarak kullanılan Passo QR ödeme deneyiminin diğer stadyumlarda kullanılması için de çalışmalar sürüyor.



