Stat bakıma alındı

Milli ara nedeniyle Süper Lig’e verilecek arada Fenerbahçe hem yaralarını saracak hem de tesislerini elden geçirip bakıma alacak.

17 Mart 2019, Pazar 09:40
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Stat bakıma alındı

Özellikle Ülker Stadı’nın zemini yeniden elden geçilirken, Samandıra’daki eksikler de giderilecek. Bakıma alınacak çimlerin, önümüzdeki ayın ortasında oynanacak olan 28. hafta maçına yetiştirileceği açıklandı.

Takıma 3 gün izin

Sivasspor’u 2-1 yenip, milli ara öncesi rahat bir nefes alan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, milli ara nedeniyle lige verilecek 3 haftalık ara sebebiyle takıma kıyak geçti. Yanal, milli takıma gidecek oyuncuların dışındaki isimlere 3 gün izin verdi. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki salı gününden itibaren eldeki futbolcularıyla çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Ersun Yanal güven tazeledi

Yanalgüventazeledi Başakşehir maçı sonrası hedef tahtasına koyulan teknik direktör Ersun Yanal’a, Sivasspor galibiyeti ile hem yönetim hem de taraftar sahip çıktı. Tecrübeli çalıştırı, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bu maçı bize taraftar kazandırdı. Onların bize verdiği itici güçle, zoru başardık. Milli ara bize çok iyi gelecek. Bu arada eksiklerimizi daha aza indirmeye çalışacağız” dedi.

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