Stardom güreşçisi Hana Kimura, 22 yaşında hayatını kaybetti

Stardom güreşçisi ve Netflix'in şovu Terrace House Tokyo'nun yıldızı Hana Kimura, henüz 22 yaşında hayaını kaybetti.

Resmi ölüm nedeni henüz açıklanmamış olsa da sosyal medya platformlarında yaşadığı siber zorbalığın buna neden olduğu belirtilmekte.

Nitekim Hana Kimura'nın intihar notu niteliğindeki son mesajları da yaşadığı zorlukları ifade edecek tarzdaydı. Twitter üzerinden düşüncelerini paylaşan 22 yaşındaki yıldız, "Her gün saldırgan nitelikte 100'lerce fikir. Yaralanmadığımı söyleyemem. Sevilmek istediğim bir hayattı. Beni destekleyen herkese teşekkürler. Onları seviyorum. Ben zayıfım, özür dilerim. Sevilmek istediğim bir hayattı. Herkese teşekkürler, sizi seviyorum. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.