'Star Fight Arena Muay Thai Gecesi' turnuvası, Adana Valiliği öncülüğünde, Muay Thai Milli Takım antrenörlerinden Hakan Şahade'nin koordinatörlüğünde kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Adana Valisi Süleyman Elban ve kent protokolünün de izlediği turnuvada Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Afganistan'dan 18 sporcu, ringde kıyasıya mücadele etti.

Gecenin önemli maçında Türk sporcu Sercan Koç ve İranlı sporcu Ali Zarinfar, Star Fight Şampiyonluk Kemeri için ringde kozlarını paylaştı. İranlı rakibini yenen Koç, Star Fight Şampiyonluk Kemeri'nin sahibi oldu. Turnuvada başarılı olan sporculara kupalarını, Adana Valisi Süleyman Elban ve protokol üyeleri takdim etti.

DHA