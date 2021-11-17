Staples Center, adını Crypto.com Arena olarak değiştiriyor

22 yıl boyunca NBA 'deki Los Angeles Lakers ve Clippers'ın tarihi evi olan Staples Center, noel gününden Brooklyn Nets maçı ile itibaren adını Crypto.com Arena olacak değiştirecek.

Amerikan ofis malzemeleri perakende şirketine ait olan Staples Center Ekim 1999'da açılmıştı. 20.000 koltuklu arena için 20 yılda 700 milyon dolar ödeneceğini açıklandı.

Crypto.com, merkezi Singapur'da bulunan bir kripto para birimi platformu ve borsasıdır. 2016 yılında kurulan Crypto.com, geçtiğimiz yıl boyunca küresel spor ortamında bir harcama çılgınlığı yaşadı. Platform, Formula 1, UFC, İtalya Serie A, Paris St-Germain ve NHL'den Montreal Canadiens ile yüksek görünürlüklü sponsorluk anlaşmaları imzaladı ve aynı zamanda Philadelphia 76ers ile sponsorluk anlaşması yaptı.