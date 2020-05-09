Bu sezon Standard Liege ile hiçbir maçta forma giyemeyen Galatasaray ve Trabzonspor'un eski oyuncusu Luis Pedro Cavanda, takımı tarafından serbest bırakıldı.

Standard tarafından serbest bırakılan Cavanda için bir başka Belçika ekibi Royal Antwerp'in devrede olduğu belirtiliyor.

29 yaşındaki oyuncu Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra kariyerinde Bari, Torino ve Lazio formaları da giymişti.

Opare'nin ayrılığı ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Buta'nın olası Premier Lig'e transferi sonrası Antwerp, Cavanda'yı kadroya katmak istiyor.