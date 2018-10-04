Standard Liege - Akhisarspor maç sonucu: 2-1

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk maçında Akhisar'da konuk ettiği Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, deplasmanda Standard Liege ile karşılaştı.

Henüz 17. dakikada ev sahibi Standart Liege, Renaud Emond'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Akhisarspor bu gole 32. dakikada yanıt verdi. Temsilcimiz, Onur Ayık'ın golüyle Standard Liege karşısında 1-1 eşitliği yakaladı. Bu gol aynı zamanda Akhisarspor'un Avrupa kupalarındaki ilk golü oldu.

Bu sevinç çok uzun sürmedi. Mücadelede dakikalar 39'u gösterdiğinde Liege, Djenepo'nun attığı golle 2-1 öne geçti. Standard Liege'in attığı 2. golde asist, eski Galatasaraylı Cavanda'dan geldi.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Maçın 2. yarısında 2 ekip de gol pozisyonlarına girdi. Ancak hiçbirinden yararlanamadı.

Mücadelede bir de kırmızı kart çıktı. 82. dakikada temsilcimiz Akhisarspor'un tecrübeli savunmacısı Mustafa Yumlu rakibine yaptığı hareket sonrası hakem tarafından direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Mücadele bu sonuçla sona erdi. Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçından önce göreve gelen teknik direktör Cihat Arslan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçından yenilgi ile ayrılmak zorunda kaldı. Alınan bu sonuçla Akhisarspor'un Avrupa Ligi'nde henüz puanı bulunmuyor.

İlk 11'ler

Standart Liege: Ochoa, Cavanda, Luyindama, Laifis, Pocognoli, Agbo, Marin, Cimirot, Djenepo, Carcela, Emond

Akhisarspor: Fatih,Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Onur Ayık, Josue, Güray Vural, Bilal Kısa, Aykut, Barbosa, Seleznov