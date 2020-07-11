Stancu kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı

Gençlerbirliği forması giyen 1987 doğumlu Bogdan Stancu, Göztepe deplasmanında attığı golle bu sezon Süper Lig'de 14. golünü atmış oldu. Rumen oyuncu böylece Süper Lig kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı. Stancu 10 sezondur mücadele ettiği Süper Lig'de 2013-14'te yine Gençlerbirliği ile 13 gol atmıştı

Stancu aynı zamanda oynadığı tüm liglerde tek sezonluk performansları açısında en skorer sezonuna ulaştı. Stancu, 2010-11 sezonunda Steaua Bükreş ile Romanya 1.Ligi'nde sezonu 13 golle tamamlamıştı