Romanya Milli Takımı'nda da uzun yıllar oynayan eski Galatasaraylı oyuncu Bogdan Stancu, Galatasaray 'ın transfer gündemine gelen Alexandru Cicaldau hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Kendini geliştirmesi gerekiyor..."

beIN Sports'a konuşan Bogdan Stancu: "Cicaldau hem iyi bir şutör, hem de iyi bir pasör. Oyun görüşü ise en büyük avantajı. Merkez orta saha için ideal bir isim. Romanya Milli Takımı için de çok önemli bir oyuncu ancak Galatasaray seviyesi için kendisini hala geliştirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İdeal bir oyuncuya dönüşür..."

Genç orta sahanın duran topları çok etkili kullandığını söyleyen Stancu, "Onu Selçuk İnan'a benzetiyorum" dedi. Stancu sözlerini, "Savunma ve sertlik yönünde kendisini geliştirmesi gerekiyor. Fiziksel olarak güçlü bir oyuncu ancak biraz daha güçlenirse Galatasaray için ideal bir oyuncuya dönüşür" şeklinde konuştu.



