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Stan Kroenke Arsenal'i satıyor

İngiliz devi Arsenal'ın sahibi Stan Kroenke'nin kulübü satmaya hazırlandığı duyuruldu. Kulübün yeni sahibi için en güçlü adayın Spotify'ın kurucusu İsveçli Daniel Ek olduğu iddia edildi. Kroenke, 2 yıl önce Londra ekibinin değerinin 19,5 milyar TL olduğunu açıklamıştı.

02 Mayıs 2021, Pazar 13:50 Son Güncelleme:
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Stan Kroenke Arsenal'i satıyor

Avrupa Süper Ligi'ne katılımıyla hem taraftarlarının hem de Avrupa'daki kuruluşların tepkisini çeken Arsenal'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre taraftarların baskılarından dolayı Arsenal'ın sahibi Stan Kroenke, kulübü satmaya hazırlanıyor. Londra temsilcisinin yeni patronu için en güçlü adayın ise Spotify'ın kurucusu İsveçli Daniel Ek olduğu söyleniyor. 

Kulübün değeri 19,5 milyar TL

İki yıldır satılacağı konuşulan Arsenal'in patronu Stan Kroenke geçmişte kulübün değerinin 1,7 milyar sterlin yaklaşık 19,5 milyar TL olduğunu açıklamıştı.


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Kroenke'yi protesto etmek için toplanacaklar

Avrupa Süper Ligi kararı nedeniyle Stan Kroenke'ye tepkili olan Arsenal taraftar grupları, kulübün Villarreal'e karşı Avrupa Ligi yarı final ikinci maçından önce, Perşembe günü 'Kroenke Out' protestosu için kulübün taraftarlarını stadyumun dışında toplanmaya çağırdı.

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