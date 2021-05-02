Avrupa Süper Ligi'ne katılımıyla hem taraftarlarının hem de Avrupa'daki kuruluşların tepkisini çeken Arsenal'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre taraftarların baskılarından dolayı Arsenal'ın sahibi Stan Kroenke, kulübü satmaya hazırlanıyor. Londra temsilcisinin yeni patronu için en güçlü adayın ise Spotify'ın kurucusu İsveçli Daniel Ek olduğu söyleniyor.

Kulübün değeri 19,5 milyar TL

İki yıldır satılacağı konuşulan Arsenal'in patronu Stan Kroenke geçmişte kulübün değerinin 1,7 milyar sterlin yaklaşık 19,5 milyar TL olduğunu açıklamıştı.





Kroenke'yi protesto etmek için toplanacaklar

Avrupa Süper Ligi kararı nedeniyle Stan Kroenke'ye tepkili olan Arsenal taraftar grupları, kulübün Villarreal'e karşı Avrupa Ligi yarı final ikinci maçından önce, Perşembe günü 'Kroenke Out' protestosu için kulübün taraftarlarını stadyumun dışında toplanmaya çağırdı.