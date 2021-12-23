Stal Ostrow - Pınar Karşıyaka maç sonucu: 69-86

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Pınar Karşıyaka, B Grubu'ndaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Polonya ekibi Stal Ostrow'u 86-69 mağlup etti. Bu sonuçla grubu 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ile tamamlayan Karşıyaka, son 16 takım arasına kalabilmek adına Play-In oynama şansını elde etti.





Karşıyaka, şu anda grupta ikinci sırada olsa da gruptaki sıralamayı Manresa - Hapoel Jerusalem maçı belirleyecek. Hapoel Jerusalem, yenilgisiz lider Manresa'yı deplasmanda mağlup ederse grubu ikinci sırada tamamlayacak ve üçüncü sıraya düşen Pınar Karşıyaka, A Grubu ikincisi Tenerife ile Play-In maçı oynayacak. Hapoel Jerusalem, Manresa'ya kaybederse üçüncü sırada kalacak ve Pınar Karşıyaka, Play-In maçında A Grubu üçüncüsü Prometey ile karşı karşıya gelecek.

Karşıyaka'da Bonzie Colson, 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Amath M'Baye 19, Tony Taylor 13 sayıyla oynadılar. Ev sahibi Stal Ostrow'da takımın en skorer ismi 17 sayıyla James Palmer olurken Trey Dreschel 12, Michael Young 11 sayıyla maçı tamamladılar.