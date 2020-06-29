Stad dışında yanıcı madde

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü sebebiyle seyircisiz olarak oynanan Süper Lig'de dün akşamki Başakşehir- Galatasaray maçında dikkat çekici bir olay yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısı devam ederken, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nun dışından sahaya doğru yanıcı madde atıldı. Karşılaşmanın 34. dakikası oynanırken, stat dışından atılan yanıcı maddenin bir parçasının da tribünlere düştüğü görüldü. Saha görevlileri ise hemen olaya müdahale etti.