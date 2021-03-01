Stabil, kelime anlamı olarak kararlı anlamına gelmektedir. Günlük hayat içerisinde ise stabil kelimesinin kullanımına en çok hastanelerde rastlanır. Hastanede geçen bütün film ve dizilerin bir sahnesinde mutlaka ''hastanın durumu stabil'' cümlesine denk gelmişsinizdir. Fakat stabil kelimesi sanıldığı gibi sadece hastaların durumunu belirtmek için kullanılmaz.

Stabil ne demek?

Stabil kelimesi birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Stabil kelimesi kullanım alanı olarak isimlerin önüne gelerek onları nitelemek için kullanılır. Yani Türk Dil Kurumu'na göre sıfat olarak tanımlanmıştır. Kelimenin orijinali Latince bir kelimeden türemiştir. Sizler de belki günlük hayat içerisinde kelimenin tam olarak ne anlama geldiğini bilmeden kullanıyorsunuzdur. Artık siz de kelimenin tam olarak ne anlama geldiğini bilerek kullanacağınız stabil kelimesi ile daha doğru kullanımlara ulaşabilirsiniz.

Bizim genel olarak doktorlardan duyduğumuz ve hastanın durumunu ifade etmek için kullanılmakta olan stabil kelimesi, son zamanlar da farklı alanlarda da oldukça fazla kullanılmaya başlanmıştır. Biz ilk olarak hastalar için kullanılan stabil kelimesinin geldiği anlamı inceleyelim.

Hastanın durumu stabil denince ne anlaşılır?

Hemen hemen herkesin duymuş olduğu ''hastanın durumu stabil'' kelimesi, genellikle doktorlar tarafından hastanın durumunu belirtmek için kullanılır. Eğer bir hastanın durumunun stabil olduğu söyleniyor ise, hastanın durumu aynı yani hastanın durumunda bir değişiklik yok anlamında kullanıldığını bilmeniz gerekir. Stabil kelimesi son zamanlar da dilimizde oldukça fazla kullanılan kelimeler arasındaki yerini almış durumdadır.

Stabil kelimesinin kullanıldığı alanlar

Stabil kelimesine en fazla hastanelerde rastlanıyor olsa bile birçok başka kullanım alanı da bulunmaktadır. Bunların arasında en fazla dikkat çeken kullanım yeri elektronik cihazların durumunu belirtmek için kullanılan şekli olmaktadır. Günlük hayat içerisinde kullanmış olduğumuz her türlü elektronik aracın belirli bir sebepten dolayı arızalanması ile karşı karşıya kalabiliriz. Böyle durumlar da bozulan veya arızalanan teknolojik cihazımızı tamir edilmesi için yetkili bir servise göndeririz.

Tamir edilmesi için verdiğimiz teknolojik ürünün durumunu sorduğumuz zaman ise ''ürünün durumu stabil'' şeklinde bir geri dönüş ile karşılaşabiliriz. İste böyle durumlar için stabil kelimesinin ne anlama geldiğini bilmekte yarar vardır. Böyle zamanlar da eğer siz de ürünün stabil bir durumda olduğunu öğrenirseniz, cihazınızın durumunda henüz bir değişikliğin olmadığını anlayabilirsiniz.

Stabil kelimesinin bir diğer kullanım alanı da internet servis sağlayıcınız ile ilgili olarak karşılaşabileceğiniz bir durumdur. İnternetiniz yeterli bir düzeyde çekmediği takdir de kullanmanızı kısıtlayan bir uyarı olarak ''stabil olmayan bağlantı'' problemi ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Stabil kelimesi ile farklı kullanım şekilleri

Stabil kelimesine rastladığımız bir diğer alan ise fizik bilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir maddenin hareketsiz bir halde bulunduğunu ifade etmek için kullanılan stabil kelimesine fizik bilimi içerisinde de oldukça fazla rastlanılmaktadır. Üstelik sadece fizik bilimi için değil biyoloji bilimi için de stabil kelimesi kullanılmaktadır. Biyoloji içerisinde bulunan hücreler için de stabil hücre ifadesi kullanılmaktadır. Sizler de stabil kelimesini anlamını öğrendiğiniz için artık daha fazla alanda kullanımını sağlayabilirsiniz.

Stabil kelimesi aslında bir durum betimlemesidir

Herhangi bir durumun stabil olması demek; dayanıklı, dengeli, düz, kararlı ve değişmemiş anlamlarını taşıyor olabilmesi demektir. Uzun süre boyunca oldukça fazla kullanılan stabil kelimesinin kullanımı özellikle son zamanlar da oldukça artış göstermektedir. Çok fazla kullanılmakta olan stabil kelimesinin kullanım alanları her geçen gün artış göstermektedir. Durum böyle olunca da stabil kelimesinin anlamı her geçen gün daha da fazla araştırılmaktadır. Sizler de stabil kelimesini günlük hayatınız içerisinde kullanmayı tercih ederseniz öncesinde ne anlama geldiğini mutlaka bilmeniz gerekir.

Durumu stabil demek iyi midir, kötü müdür?

Bir kişinin durumunu ifade etmek için kullanılan stabil kelimesi; iyi bir anlamda mı kullanılmaktadır? Yoksa kötü bir anlamda mı kullanılmaktadır? Diye düşünüyor iseniz bu sorunun net bir cevabı bulunmamaktadır. Yani bir kişinin durumunun stabil olduğu ifade ediliyor ise, durumunun iyi veya kötü olduğu hakkında bir yargıya varılamaz. Mevcut olan durumunun herhangi bir değişikliğe uğramadan aynı şekilde devam ettiğini belirtmek için kullanılan stabil kelimesi, iyilik veya kötülük bilgisi içermez. Sadece durumun olağan seyrinde ilerlediğini bildirmek için kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilir.