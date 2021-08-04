1884 yılında kurulan St. Johnstone, geçen sezon İskoç futbolunu başarısıyla şoka uğrattı. Kasım ayında İskoçya Ligi'nde sonuncu sıradaydı ama sezonu hem 5. sırada bitirdi hem de İskoçya Lig Kupası ve İskoçya Kupası'nı müzesine götürdü. Onların iki kupayı birden kazanarak sezonu tamamlamasına 1'e 10 bin veriliyordu. Bu bahis oranı, Leicester City'nin İngiltere Premier Ligi kupasını kaldırdığı 2016 yılındaki kazanma oranının iki katıydı. Kulüp şu ana kadar tarihinde 25 hocayla çalıştı ve son 16 yılda hiç hocasını kovmadı; ya görev süreleri bitti ya da kendileri gittiler, modern futbolda böyle şeyler görmek gerçekten şaşırtıcı!

Celtic 40 katından fazla

Takımın eski oyuncularından teknik direktör Callum Davidson, ilk sezonunda duble yaparken, 3-5-2 ya da 5-2-3 sistemini denedi. Sezonun ikinci yarısında da sadece Celtic, Rangers ve Aberdeen'a kaybettiler. İskoçya Kupası çeyrek finalinde Rangers'ı penaltılarla elediler. Ayrıca kadrosundaki oyunculara toplamda 1.3 milyon Pound (Celtic'in bütçesi bunun 40 katından fazla) ödüyorlar. En yüksek parayı alan bir isim yok, ortalama futbolcular haftalık 1400 Pound civarı maaş alıyor. Muhtemelen liginde Livingston'dan sonra en düşük maaş bütçesine sahip ikinci takım.

31 yıl sonra bir ilk oldu

Düşük bütçeyle Celtic ve Rangers'tan sonra, 31 yıl sonra (1990 Aberdeen) çifte kupa kazanan ilk kulüp unvanını elde etti. Avrupa'da yakın zamanda en iyi derecesini 2013'te Rosenborg'u elemeyi başararak yaşadı. En iyi oyuncuları Kuzey İrlandalı 21 yaşındaki orta saha Ali McCann ve İngiliz kulüpleri onunla ilgileniyor. McCann, ilk 11'de oynayan 6 alt yapı oyuncusundan biri. Yeni Finli forvetleri Eetu Vertainen'in vize işi çözülemedi. Sıkıntı aşılırsa kadroda olabilir.

En fazla 2 fark yemeliler

St. Johnstone'un en güçlü yönü, takımın iyi organize olması ve taktik sisteme bağlı olarak çok mücadele etmesi. Büyük bir enerjiyle oynuyorlar ve rakibe baskı yapmayı seviyorlar. Geçen sezonki kadrodan Guy Melamed, Craig Conway, Scott Tanser ve Glenn Middleton'u kaybettiler. Eetu'nun yanı sıra M. United'dan Reece Devine, Milwall'dan da James Brown ve Hayden Muller'ı aldılar. Galatasaray elbette turun favorisi ve St. Johnstone'un tur ümitlerini canlı tutabilmesi için en fazla 2 farkla yenilmesi gerek.

Çağrı Davran