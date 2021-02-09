Kulüp yönetimi, genç yıldızın için son bir hamle daha yapsa da, Zamalek cephesinden olumsuz yanıt alıp oyuncuyu Cim Bom'a kaptırmıştı. Fransız gazeteleri, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği derbi maçından bahsederken, Mohamed'in nefis golüne değinerek, Sarı-Kırmızılı kulübün altın değerinde bir hamle yaptığını öne sürdü. Mostafa Mohamed'in performansı, ülkesi Mısır'da da yakından takip ediliyor. Gazetelerde ve televizyonlarda, genç futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsediliyor.