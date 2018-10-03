Squash takımı dereceyle döndü

Nilüfer Belediyespor ve Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen Squash Büyükler, Gençler ve Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası, Altınşehir Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti. Üç gün devam eden ve 150 sporcunun madalya için yarıştığı turnuvada, kendi yaş kategorilerinde Muratpaşa Belediyespor sporcularından Levent Canbeyli Türkiye 3’üncüsü, Beril Çakır Türkiye 4’üncüsü ve Kaan Sarısözen de Türkiye 4’üncüsü oldu. Madalyaların yanı sıra Levent Canbeyli ve Beril Çakır, milli takıma girmeye hak kazandı.

Takımın antrenörü Reyhan Akkaya, Muratpaşa Belediyesi’nin ilk kez 2016’da ilkbahar dönemi spor okullarında başlattığı ücretsiz squash kurslarının Muratpaşa Belediyespor bünyesinde Türkiye’nin en büyük altyapı hamlesine dönüştüğünü söyledi. Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda uluslararası standartlarda 2 kortta 50’si lisanslı 120 sporcuyla antrenmanlarını sürdürdüklerini belirten Akkaya, destekleri dolaylısıyla Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Muratpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Şimşek’e teşekkür etti. Akkaya, Türkiye Şampiyonası’nın ardından şimdi hedeflerinde 19 Ekim’de Avrupa Squash Federasyonu’nca Macaristan’da düzenlenecek Junior Open 2018 olduğunu söyledi. Akkaya, 11 sporcuyla katılacakları turnuvada, kazanacakları puanlarının Türkiye’nin Avrupa ve Dünya şampiyonlarına katılımını etkileyeceğini belirtti.