Squash şampiyonları madalyalarını aldı

Nilüfer Belediyesi’ne ait Altınşehir Gençlik Merkezi’ndeki sguash kortları, 3 gün boyunca squash heyecanına sahne oldu. Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu işbirliği ile düzenlediği “Squash Büyükler, Gençler ve Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası” nefes kesen maçlara sahne oldu.

Kadınlar ve erkeklerin 6 kategoride mücadele ettiği şampiyonaya erkeklerde 84, kadınlarda 76 olmak üzere toplam 150 sporcu katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan büyükler finallerinde, kadınlarda Esmehan Kabakçı birinci, Zeynep Kabakçı ikinci, Büşra Dokgöz üçüncü oldu. Erkeklerde de Ergin Yörükoğlu birinciliği elde ederken, Bahadır Fırat ikinci, Egebey Sesli de üçüncü oldu.

Yaş gruplarında ise U-11 kızlarda Aysunaz Taştan, erkeklerde Tugay Pala, U-13 kızlarda Elif Sude Batı, erkeklerde Tolga Deniz Uğurlu, U-15 kızlarda Ayşe Can, erkeklerde Emirhan Şen, U-17 kızlarda Ceren Özer, erkeklerde Egebey Sesli, U-19 kızlarda Zeynep Kabakçı, erkeklerde Can Taştan Türkiye şampiyonu oldular.

Dereceye girenlere madalyaları Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi ve Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Nilgün Berk, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Asbaşkanı Güven Karakuş ve Bursa İl Temsilcisi Celalettin Altuntaş tarafından verildi.

Ödül töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sporcular kadar ailelerin de takdiri hak ettiğini söyledi. Kent yöneticisi olarak Nilüfer’de yaşayan her çocuğun en az bir spor ve bir sanat dalıyla ilgilenmesini istediklerini ifade eden Bozbey, “Çocuklarımızın birey olma yolunda kendilerini geliştirme ve kendilerini ifade etme olanağı spor ve sanattan geçiyor. Bu amaçla tesisleşme ve amatör branşlara büyük önem veriyoruz. Sporun her branşında olduğu gibi sguash dalında da Nilüfer lider kent olma yolunda önemli bir adım attı. İnşaatına başladığımız ve 5 ay sonra tamamlanacak olan Nilüfer Squash Spor Salonu, Türk sporuna hizmet verecek. İnanıyorum ki bu salonlarımızdan Türkiye ve dünya şampiyonları çıkaracağız” dedi. Bozbey konuşmasını bütün sporcuları kutlayarak tamamladı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Asbaşkanı Güven Karakuş da Nilüfer Squash Spor Salonu tamamlandığında bütün dünyaya örnek bir tesis olacağını belirtti. Federasyon olarak 2021 Squash Dünya Şampiyonası’nın Nilüfer de yapılması için de girişimlere başladıklarını açıklayan Karakuş, squash branşının gelişmesine katkılarından dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

İHA