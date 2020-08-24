Spotify, dünya genelindeki milyonlarca League of Legends tutkunu için eşsiz ve kusursuz bir audio evreni yaratmak amacıyla e-spor alanındaki ilk işbirliğini Riot Games ile duyurdu.

Spotify bugünden itibaren League of Legends’ın özel ve ilk global audio hizmet sağlayıcısı oldu.

Bu işbirliği neleri kapsıyor:

• Özel ve orijinal podcast içeriği: Bu yılın planlamasında uzun süredir yer aldığı gibi Spotify, League of Legends e-sporları çerçevesinde sürekli olarak devam edecek podcast serileri üretecek.

• Resmi League of Legends Hub’ı: League of Legends dünyasında müzik zaten çok önemli ama Spotify bu konuyu bir adım öteye taşıyor ve oyun ekosisteminden ilham alarak yeni müzik, podcast ve This is League of Legends ile Official League of Legends Playlist (Resmi League of Legends Çalma Listesi) gibi çalma listelerinden oluşan bir hub yaratıyor. Bu konuyla ilgili daha fazlası ise pek yakında...

• Özel Müzik Anları: Spotify, Worlds Anthem’in oluşturulma aşamasına kamera arkası bir bakış ile birlikte Spotify üzerinden Worlds Anthem Takeover’ı sunacak. Bu müzikal marş, özel bir müzik videosuyla yayınlanan ve Dünya Şampiyonası’nın açılış seremonilerinde çalınan yılın beklenen şarkısı.

Bu uzun soluklu bir işbirliğinin sadece başlangıcı. Spotify ve Riot Games müzik, podcast ve oyun tutkunları için güçlü bir audio deneyimi sunmak üzere birlikte çalışmaya devam edecek.