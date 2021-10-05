Sporun zirvesini CANLI aktarıyoruz!

Vestel ve Trendyol'un ana sponsorluğunda gerçekleşen Sports&Business Summit 2021, spor tarihine adını yazdıran yıldızları bir araya getiriyor. Fanatik Gazetesi'nin ev sahipliğinde İstanbul Raffles Hotel'de gerçekleşen bu etkinliği sizlere CANLI aktarıyoruz.

Sports&Business Summit 2021'de; okçuluktan jimnastiğe, bokstan voleybola, voleyboldan tekvandoya ve kareteye kadar birçok branşın en iyileri sizlerle olacak. Bu yıl Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemize madalya hediye eden sporcularımızın da katılacağı oturumlarda, spor dünyasının birbirinden başarılı isimleri deneyimlerini paylaşacak, sporun geleceğini konuşacak.