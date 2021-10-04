Sporun zirvesine davetlisiniz!

Sports&Business Summit 2021, spor tarihine adını yazdıran yıldızları bir araya getiriyor.

Türkiye’nin 1 numaralı spor gazetesi Fanatik’in ev sahipliğinde 3.sü gerçekleşecek zirvede okçuluktan jimnastiğe, bokstan voleybola, basketboldan tekvandoya ve karateye kadar birçok branşın en iyileri sizlerle olacak.

Bu yıl Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemize madalya hediye eden sporcularımızın da katılacağı oturumlarda, spor dünyasının birbirinden başarılı isimleri deneyimlerini paylaşacak, sporun geleceğini konuşacak.