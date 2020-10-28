Türkiye’nin farklı branşlarda spor tarihini yansıtması açısında önem taşıyan Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri, bu yıl 5 milyon gibi rekor bir oy katılımı ile gerçekleşti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz olarak Volkswagen Arena’da düzenlenecek olan “Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni 4 Kasım 2020 Çarşamba akşamı saat 18.15’te TV8’de canlı olarak ekranlardan izleyicilerle buluşacak.

1954 yılından bu yana okuyucularının oylarıyla belirlenen “Sporun En İyileri” bu yıl sporcuların 2019 yılında gösterdikleri performanslara göre değerlendirilirken, spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek gecede hijyen kurallarına uyulmasının yanında sosyal mesafe önlemleri alınacak, girişte ateş ölçümleri yapılacak ve hazırlanan özel hijyen kitleri tüm misafirlere dağıtılacak.

Spor tutkunlarının yakın takip ettiği ve heyecanla beklediği bu görkemli gecede Yılın Antrenörü, Gillette Venüs Yılın Kadın Sporcusu, Gillette Yılın Futbolcusu, Yılın Takımı, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu ve Yılın Paralimpik-Engelli Sporcusu/Takımı’da kürsüye çıkarak ödüllerini alacak.

P&G ve Milliyet’in ev sahipliğinde spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren ve “Sporun Oscar”ı olarak konumlandırılan ödül töreninde aynı zamanda #GilletteGibi bir harekete de imzasını atıyor. Geçen yıl düzenlenen “Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde en iyiyi seçmek için verilen her oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürülmüştü. Bu yıl düzenlenecek olan “Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri”nde yine oy verenlerin desteği ile öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda TMOK ve MEB iş birliği sonucunda tablet bağışı yapılacak.