Sportingwork Summer League devam ediyor

Basketbol dünyasının küresel koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılı alt üst olmuştu. Ligler iptal olurken, bir çok organizasyon ertelendi. 2021'e girerken, dünyanın normale döneceğine ve yaz mevsiminde daha istikrarlı bir basketbol ortamına kavuşacağına dair umut veren üç onaylanmış aşı var.

Her yaz olduğu gibi Sportingwork Basketbol, profesyonel düzeyde bir erkek 5v5 basketbol ligi düzenliyor. 5 Temmuz tarihinde başlayan ve 15 Temmuz'a kadar devam edecek etkinlik İstanbul Pullman Hotel - İstanbul'da düzenleniyor.

Yaz liginde oyuncular her öğleden sonra diğer takımlara karşı ve kendi aralarında rekabetçi maçlar oynuyor. Tüm maçlar NBN 23 tarafından sağlanan tam istatistikler ve veri analitiği ile video kayıt altına alınıyor.