İngiliz devi Manchester United'daki geleceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo hakkında iddiaların ardı arkası bitmek bilmiyor.

The Sun'da yer alan habere göre Sporting, Ronaldo'yu kulübe geri dönmeye ikna edebileceklerine inanıyor. Portekiz ekibinin 19 sene sonra yıldız futbolcuyu yeniden kadrosunda görmek istediği belirtilenler arasında yer aldı.

Aile bağları

Dünya futbolunun dikkatini ilk olarak Sporting'de çeken Ronaldo için Portekziz ekibi sıradan bir takım değil. Futbolcu ile kulüp arasında özel bağlar bulunuyor.

Tecrübeli futbolcunun annesi geçtiğimiz yıl bir podcast'te Ronaldo'nun Sporting'e geri dönmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etmişti: "Geri gelmesi gerekiyor. Ona zaten söyledim. Oğlumun, ölmeden önce Sporting'e döndüğünü görmek istiyorum."

Sporting'in stratejisi

Portekiz ekibi son yıllarda son yıllarda eski futbolcularını takıma yeniden kazandırmaya çalışan bir strateji izliyor. Her ne kadar transfer zor gözükse de eğer gerçekleşirse Ronaldo, son yıllarda kulübe dönen ilk oyuncu olmayacak.

Övgü dolu sözler

Sporting başkanı Bruno de Carvalho da Ronaldo'ya övgü dolu sözler sarf etmiş ve futbolcunun kariyerini kulüpte son vermesini istediğini dile getirmişti: "Evet, şüphesiz Ronaldo'nun kariyerini burada, evinde bitirmesini çok isterim. Bizim için çok şey temsil ediyor ve kariyerine burada son verebilirse çok güzel olur. O bir dünya elçisi. Bizim hakkımızda her zaman iyi konuşuyor ve bize ne kadar düşkün."

Son günlerde Ronaldo'nun ismi Roma, Chelsea ve Bayern Münih gibi Avrupa devleri ile de anılmıştı.

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ronaldo, geride bıraktığımız sezon 39 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansa imza atmıştı.



