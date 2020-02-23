Sporting Lizbon, Portekiz liginde Boavista’yı yendi

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig’de Boavista’yı 2-0 mağlup etti.
Portekiz liginin 22. haftasına 4. sırada giren Sporting Lizbon, puan tablosunun 9. basamağındaki Boavista’yı ağırladı.
Sporting Lizbon, Sporar’ın 13 ve Plata’nın 42. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Puanını 39’a çıkaran Sporting Lizbon, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.
Medipol Başakşehir, 3-1 kaybettiği Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının rövanşında, 27 Şubat Perşembe günü Sporting Lizbon’u konuk edecek.