Avrupa’daki tek temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32’de Sporting Lizbon'un konuğu oluyor. Okan Buruk'un öğrencileri Portekiz’den avantajlı bir skorla dönüp tur kapısını aralamak istiyor. Temsilcimiz Başakşehir’de kritik mücadele öncesinde Brezilyalı oyuncu Robinho ve Mehmet Topal dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor.

Sporting’de Başakşehir maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Portekiz ekibinde kaleci Renan Ribeiro, savunma oyuncusu Jeremy Mathieu ve takımın en golcü isimlerinden biri olan Luiz Phellype’nin sakatlıkları bulunuyor.

Sporting Lizbon - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi´nde gruptan çıkma başarısı gösteren Başakşehir, son 32 turunda saat 20.55’te güçlü rakibine konuk olacak. Jose Alvalade Stadyumu’nda oynanacak olan mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu´ndan Anthony Taylor yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Sporting Lizbon - Başakşehir ilk 11’ler:

Sporting Lizbon: Maximiano, Ristovski, Wendel, Coartes, Neto, Acuna, Battaglia, Cabral, Vietto, Sporar, Bolasie

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, Visca, İrfan Can, Guldbransen, Demba Ba, Crivelli

En önemli yıldızı gitti

Portekiz Ligi’nde lider Benfica’nın 18 puan gerisinde 36 puanda 4. sırada yer alan Sporting, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet 2 beraberlik alarak 12 puan topladı ve grubunu 2. sırada tamamladı. İç sahada oynadığı 3 maçı da kazanan Portekiz ekibi, bu maçlarda 7 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü.

Takımın en önemli oyuncusu olarak gösterilen Bruno Fernandes´'i ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’a satan Portekiz temsilcisi, Slovan Bratislava’dan Andraz Sporar’ı kadrosuna kattı.

Başakşehir'in 27. sınavı

Başakşehir, Sporting Lizbon mücadelesi ile Avrupa’da 27. sınavına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken bu maçlarda 26 gol atıp kalesinde 38 gol gördü.

Okan Buruk yönetiminde Avrupa’da 9. karşılaşma

İstanbul Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa’da 9. karşılaşmasına çıkacak. Buruk yönetiminde oynanan 8 mücadeleden 2’si Şampiyonlar Ligi ön elemesi, geriye kalan 6 karşılaşma ise UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesiydi.

İstanbul ekibi, bu 8 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 4 de mağlubiyet aldı. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turunda Yunanistan’ın Olympiacos ekibine 2 maçta da kaybederken, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda oynadığı maçlarda ise şu skorları elde etti:

Roma - İstanbul Başakşehir: 4-0

İstanbul Başakşehir - Mönchengladbach: 1-1

İstanbul Başakşehir - Wolfsberger: 1-0

Wolfsberger - İstanbul Başakşehir: 0-3

İstanbul Başakşehir - Roma: 0-3

Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2



