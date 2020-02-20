Avrupa’daki tek temsilcimiz Başakşehir son 32 turu ilk maçına çıkıyor. Portekiz’de Sporting Lizbon’a konuk olan Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’nde alacağı sonuç rövanş kadar ülke puanı için de büyük önem taşıyor. Okan Buruk'un öğrencileri Portekiz’den avantajlı bir skorla dönüp tur kapısını aralamak istiyor. Temsilcimiz Başakşehir’de kritik mücadele öncesinde Brezilyalı oyuncu Robinho ve Mehmet Topal dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor. Sporting’de Başakşehir maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Portekiz ekibinde kaleci Renan Ribeiro, savunma oyuncusu Jeremy Mathieu ve takımın en golcü isimlerinden biri olan Luiz Phellype’nin sakatlıkları bulunuyor.

Jose Alvalade Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu´'ndan Anthony Taylor yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Sporting Lizbon - Başakşehir ilk 11’ler:

Sporting Lizbon: Maximiano, Ristovski, Wendel, Coartes, Neto, Acuna, Battaglia, Cabral, Vietto, Sporar, Bolasie

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, Visca, İrfan Can, Guldbransen, Demba Ba, Crivelli

Sporting Lizbon - Başakşehir maçından notlar

En önemli yıldızı gitti

Portekiz Ligi’nde lider Benfica’nın 18 puan gerisinde 36 puanda 4. sırada yer alan Sporting, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet 2 beraberlik alarak 12 puan topladı ve grubunu 2. sırada tamamladı. İç sahada oynadığı 3 maçı da kazanan Portekiz ekibi, bu maçlarda 7 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü.

Takımın en önemli oyuncusu olarak gösterilen Bruno Fernandes´'i ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’a satan Portekiz temsilcisi, Slovan Bratislava’dan Andraz Sporar’ı kadrosuna kattı.

Başakşehir'in 27. sınavı

Başakşehir, Sporting Lizbon mücadelesi ile Avrupa’da 27. sınavına çıktı. Turuncu-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken bu maçlarda 26 gol atıp kalesinde 38 gol gördü.

Okan Buruk yönetiminde Avrupa’da 9. karşılaşma

İstanbul Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa’da 9. karşılaşmasına çıktı. Buruk yönetiminde oynanan 8 mücadeleden 2’si Şampiyonlar Ligi ön elemesi, geriye kalan 6 karşılaşma ise UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesiydi.

İstanbul ekibi, bu 8 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 4 de mağlubiyet aldı. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turunda Yunanistan’ın Olympiacos ekibine 2 maçta da kaybederken, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda oynadığı maçlarda ise şu skorları elde etti:

Roma - İstanbul Başakşehir: 4-0

İstanbul Başakşehir - Mönchengladbach: 1-1

İstanbul Başakşehir - Wolfsberger: 1-0

Wolfsberger - İstanbul Başakşehir: 0-3

İstanbul Başakşehir - Roma: 0-3

Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2



