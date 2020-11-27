Sporting Braga - Leicester City maç sonucu: 3-3

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Portekiz ekibi Sporting Braga, sahasında İngiliz ekibi Leicester City'yi konuk etti. Son bölümü büyük heyecana sahne olan karşılaşma, 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Leicester, grupta ilk puan kaybını yaşasa da son 32 takım arasına kalmayı garantiledi.

Sporting Braga'nın gollerini 4. dakikada Musrati, 24. dakikada Paulinho ve 90+1. dakikada Fransergio atarken Leicester'ın golleri 9. dakikada Harvey Barnes, 79. dakikada Luke Thomas ve 90+5. dakikada Jamie Vardy'den geldi. Leicester'de milli yıldızlarımızdan Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle forma giyemezken karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 62. dakikada yerini Jamie Vardy'ye bıraktı.

Leicester, gruptaki ilk puan kaybını yaşasa da puanını 10'a yükseltirken Braga ise 7 puana ulaştı.