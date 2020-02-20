Düzenli olarak yapılan spor ile beraber sağlıklı beslenme desteği, uzun ömürlü bir yaşamın kapılarını sonuna kadar aralar. Hayatı daha pozitif yaşamak ve mutlu şekilde devam ettirebilmek için, özellikle hastanelerden uzak durabilmek adına düzenli spor yapılması gerekir. Vücut dengesini korumanın temel unsurlarının başında spor gelir.

Sporun Önemi

Fit bir görünüme sahip olmak, mutlu ve sağlıklı bir yaşam süre bilmenin temelinde farklı egzersiz ve sporlar yatar. Üstelik düzenli olarak yapılan spor sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durabilme olanağı tanır. Bu sebepten dolayı sadece yetişkinler değil ebeveynler çocukları için de küçük yaştan itibaren onlara sporu aşılamalıdır. Böylece 7'den 70'e her birey hastalıklara karşı çok daha güçlü bir direnç kazanma potansiyeli elde eder.

Organların sağlıklı kalması ve farklı hastalıkların ortaya çıkmaması adına, düzenli spor ve egzersiz yapılmalıdır. Böylece kalp damar hastalıklarından başlamak suretiyle şeker hastalığına kadar pek çok soruna karşı ekstra direnç kazanılabilir.

Spordan Önce Yapılması Gerekenler

Düzenli spor yapmadan önce ele alınması gereken açma germe hareketleri büyük öneme sahiptir. Zira spor esnasında ani bir hareket, eğer kaslar henüz tam olarak açılmamışsa istenmeyen problemler yaratabilir. Ağır sakatlanmalardan kurtularak vücudu sağlıklı şekilde sporla sınamak için, kasların mutlaka açılması ve ısınması gerekir. İşte bu yüzden açma-germe hareketleri, vücudun yapılacak olan spora hazırlanması için önemli potansiyel teşkil etmektedir. Zira bilinçsiz olarak doğrudan yapılan spor kalp krizi ile beraber pek çok hastalığa davet çıkarabilir.

Spordan Önce Yapılan Açma - Germe Hareketleri ve Bilinmesi Gerekenler

Spor yapmadan önce ısınma hareketleri ele almak, sağlıklı ve düzenli egzersiz yapma potansiyeli sağlar. Bu konuda mutlaka doğru hareketler ele alınmalı ve gerçekleştirilmelidir. Böylece vücudun bütün ihtiyaç duyulan kısımlarındaki kaslar açılır ve ısınır. Peki, spordan önce yapılan açma germe hareketleri nasıl yapılır?

- Öncelikle hafif bir tempo ile 10 dakikalık bir yürüyüş gerçekleştirmeniz gerekiyor.

- Eğer soğuk bir havada spor yapılacak ise 20 dakika kadar yürümek daha yararlıdır.

- Yürüyüş tamamlandıktan sonra öncelikle boyun hareketlerine geçilmelidir.

- Öne, arka, sağ ve sola olmak üzere ayrıca boyun bölgesinden daire yapılarak açma germe gerçekleştirilmelidir.

- Hemen arkasından omuz, kol ve sırt hareketlerine geçilmelidir.

- Arka ve öne doğru kollar senkronize çevrilmeli; her iki kol da mümkün olduğu kadar belli hareketler üzerinden gerilmelidir.

- Bel bölgesi mümkün olduğu kadar yuvarlak yapılarak açılmalıdır.

- Ayrıca yine ayakta belinizi kırmak suretiyle parmaklarınızla yere dokunarak gerekli hareketleri ele almalısınız.

- Bacak kaslarınızı ısındırmak ve açmak için açma-germe hareketlerine geçebilirsiniz.

Boyun bölgesinden başlamak suretiyle ayak bölümüne kadar aşamalı olarak inmeniz gerekir. Bu çok önemlidir. Son olarak mekik hareketleri yaparak artık spora başlayabilirsiniz.

Ağır Sporlar İçin Açma Germe Hareketleri

Özellikle vücut geliştirme çalışanlar için açma germe hareketleri büyük öneme sahiptir. Kasları bir anda zorlamak bölgede yırtılmaya veya daha farklı sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Böyle durumlarla karşı karşıya kalmamak için ortalama 10 dakikalık ısınma ile açma-germe hareketleri yapmak yeterli olacaktır. Üstelik bu hareketler ile beraber uzun süre bilgisayar önünde çalışanlar, olası boyun sırt ve bel ağrılarının önüne geçebilir.



