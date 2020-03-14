Sporda kabus sürüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan koronavirüsü, spor organizasyonlarını da derinden etkilemişti. Birçok ülkedeki spor branşlarından ligler için ya erteleme ya da seyircisiz oynama kararı çıktı.

Avrupa futbolunda tüm gözlerin çevrildiği UEFA, 17 Mart’ta 55 ülke futbol federasyonunu konuyla ilgili video konferansta toplama kararı alırken, dün iki büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmaları ileri bir tarihe erteledi. Virüsün hızla yayılması sebebiyle önlem amaçlı bu kararı alan UEFA’nın, karşılaşmaları ne zaman oynatacağı ise büyük bir soru işareti olarak gösteriliyor.

Türkiye’nin de yer aldığı ve yaz ayında 12 farklı ülkedeki 12 farklı şehirde düzenlenecek olan EURO 2020’nin geleceği de, son alınan erteleme kararlarının ardından sıkıntılı gözüküyor.

Ne istediklerini soracaklar...

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve kurmayları, 24 takımlı finaller öncesinde yerel liglerinde spor faaliyetlerini durduran futbol federasyonlarına kritik toplantıda ne istediklerini soracak. Yüksek risk sebebiyle toplantıdan, organizasyonun 2021’e alınması kararı çıkacağı konuşulurken, bu sezonki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin de süresiz erteleneceği düşünülüyor.

Bu arada dünya futbolunun patronu FIFA’nın Başkanı Gianni İnfantino da, “Virüse karşı herkesin tüm hazırlıklarını ve önlemlerini yapması gerek” dedi.

Avrupa Ligi’nde önceki gün Avusturya ekibi LASK’ın, Manchester United’a sahasında 5-0 yenildiği ve seyircisiz oynanan mücadele öncesi bir görevlinin, virüs sebebiyle hayalet gibi giyinmesi, dikkatlerden kaçmadı.

Kulüpler milli maçları istemiyor

EURO 2020 finalleri öncesi A Milliler’in mart ayının son haftası deplasmanda Slovenya ve Avusturya ile yapılacağı karşılaşmaların, virüs nedeniyle seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmişti. Ancak milli takıma oyuncu gönderen dünyadaki tüm takımların, söz konusu haftadaki maçlar öncesinde futbolcularını ülke dışına göndermek istemedikleri bilgisine ulaşıldı. Örneğin Ay-Yıldızlılar’ın rakiplerinden Slovenya’da şu ana kadar 89, Avusturya’da ise 129 koronavirüsüne yakalanan kişi tespit edildi.

Premier Lig stop

İngiltere Premier Ligi’nde Arsenal’in hocası Arteta ve Chelsea’nin oyuncusu Odoi’nin virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından liglere 3 Nisan tarihine kadar ara verildiği açıklandı.

Dünyanın futbolda tartışmasız 1 numarası olan İngiltere’de devlet yetkilileri, koronavirüsüyle ilgili önceki gün, her şeyin normal şekilde devam edeceğini açıklamıştı. Hatta ülkenin 1 numaralı futbol ligi Premier Lig yönetimi, seyircisiz oynama kararı bile almamıştı. Ancak takımlardan gelen koronavirüsü haberlerinin hemen ardından Arsenal’in teknik direktörü Mikel Arteta ve Chelsea’nin oyuncusu Callum Hudson-Odoi’nin test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla acil bir toplantı kararı aldı.

‘Eşi benzeri görülmemiş...’

Yapılan görüşmeler sonucunda Premier Lig’in yanı sıra Championship (Premier Lig’in bir altı) ve FA Cup organizasyonlarına 3 Nisan tarihine kadar ara verildiği açıklandı. Premier Lig CEO’su Richard Masters, “Arteta, Odoi ve koronavirüsten etkilenen herkesin hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyoruz. Bu eşi benzeri görülmemiş durumda hükümetle ortak çalışıyoruz. Oyuncu, personel ve taraftar sağlığı için güvence verebiliriz” yorumunu yaptı.

Bundesliga’da karar açıklandı

Almanya Kulüpler Birliği (DFL), yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle Bundesliga 1 ve 2. liglerinde bu hafta oynanacak maçların ardından 2 Nisan’a kadar futbola ara verilmesi önerisinde bulunacağını açıklamıştı. DFL Başkanlık Kurulu’nun, 16 Mart Pazartesi günkü toplantısında bunun netleşmesi bekleniyordu. Bremen senatosunun ise Bundesliga’nın bu haftaki maçları oynatması kararına uymayacağı ve Werder Bremen-Bayer Leverkusen maçını iptal ettiği öğrenildi. Gelen tepkiler üzerine dün yapılan acil toplantı sonrası, bu haftaki maçlar da dahil olmak üzere söz konusu liglerin 2 Nisan’a kadar durdurulduğu belirtildi.

Virüs Zalgiris’i şampiyon yaptı!

Litvanya Basketbol Federasyonu (LKL), Litvanya Basketbol Ligi’nde sezonun geri kalanının yapılmayacağını ve şu an lider olan Zalgiris Kaunas’ın şampiyon olarak ilan edildiğini açıkladı. Ligde Zalgiris 24 maçta 22 galibiyet, 2 yenilgi almış, en yakın rakibi Rytas Vilnius ise 24 maçta 17 galibiyet 7 yenilgi elde etmişti. LKL yönetimi özetle, “LKL, taraftarlardan, spor topluluğundan, kulüplerden ve lig ortaklarından anlayış ve destek bekliyor. Böyle bir kararın şüphesiz hem kulüpler hem de lig için uzun vadeli finansal sonuçları olacaktır. Bununla birlikte, sağlık ve yaşam temel insan değerleridir” ifadelerine yer verildi.

..Ve Fransa askıya aldı

İtalya’dan sonra Avrupa’da koronavirüsünden en çok etkilenen Fransa’da şu ana kadar 2 bin 800’ü aşkın insan bu hastalığa yakalandı, dün akşam itibariyle de 61 kişi hayatını kaybetti. Spor karşılaşmalarında ülkenin futboldaki en üst düzey ligleri Ligue 1 ve Ligue 2 dahil olmak üzere seyircisiz oynama kararları verilmişti. Ancak virüsün ciddi boyutlara ulaşması sonrası dün flaş bir gelişme yaşandı. 15 Nisan’a kadar seyircisiz oynama açıklaması, Ligue 1 ve Ligue 2 dahil olmak üzere, tüm kategorilerdeki liglerin ve maçların dün itibariyle, süresiz askıya alınması yönünde değiştirildi.

İşte son gelişmeler

■ Juventus’ta Rugani’nin koronavirüsüne yakalanması sonrası ülkesi Portekiz’deki Madeira bölgesinde karantinaya alındığı öğrenilen Cristiano Ronaldo ve ailesinin sağlığının iyi olduğu belirtildi. Juve’de toplamda 121 oyuncu, evde karantinaya alındı.

■ Juventus’un yıldızlarından Paulo Dybala’nın, koronavirüsüne yakalandığı öne sürülmüştü. İtalyan ekibi, Arjantinli oyuncuyla ilgili çıkan dedikoduların yalan olduğunu açıkladı.

■ İspanya’da La Liga kulüpleri, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Real Betis, Barcelona, Espanyol, Leganes, Real Madrid ve Valladolid koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını durdurma kararı aldı. Diğer kulüpler de idmanlarını basına ve taraftara kapattı.

■ Premier Lig’de Cenk Tosun’un kulübü Everton’da ismi gizlenen bir oyuncunun koronavirüs belirtileri göstermesi sebebiyle tüm takımın karantina altına alındığı açıklandı. Bournemouth’da da kaleci Artur Boruc’un karantinaya alındığı öne sürüldü.

■ İngiltere Premier Ligi’ndeki erteleme kararının ardından bir başka Ada ülkesi İskoçya’da da futbol federasyonu, virüs tehdidi nedeniyle liglerin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Bu hafta sonu da Glasgow Rangers-Celtic derbisi vardı.

■ THY Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu, koronavirüs salgınından dolayı Euroleague ve Eurocup’ın en az 11 Nisan’a kadar askıya alındığını resmen açıkladı.

■ NBA’de virüse yakalanan ilk isim olan Utah Jazz’dan Rudy Gobert, “Virüsü umursamadım bu yüzden kendilerini tehlikeye attığım insanlardan özür dilerim. O esnada bu virüse sahip olduğumu bilmiyordum. Umarım benim hikayem herkes için bir uyarı olur” dedi.

■ Rudy Gobert’in formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz’da virüs tespit edilen oyuncus sayısı 4’e yükseldi. Rudy Gobert, Emmanuel Mudiay ve Donovan Mitchell’dan sonra takımın diğer oyuncusu Joe Ingles’ın testi de pozitif çıktı.

■ NBA’de Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers’ın yıldız basketbolcusu Kevin Love, NBA maçlarının ertelenmesi sebebiyle maçların oynandığı salonda görev yapan takım görevlilerine 100 bin Dolar bağışta bulundu.

■ Dünyanın en prestijli motorsporları organizasyonu F1’de sezonun ilk yarışı Avusturya GP ertelendi. Şimdi ise Bahreyn GP’nin de gerçekleştirilmemesi konuşulurken, sezonun 6 Haziran’daki Azerbaycan GP ile başlayabileceği iddia edildi.

■ Elektrikli otomobillerin yarıştığı 2020 Formula E Şampiyonası, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici bir süreliğine askıya alındı.



