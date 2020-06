Sporda çip dönemi! Dünyanın en büyük kulüpleri kullanıyor

Milenyumla birlikte teknoloji, önüne geçilemez bir hızla tüm dünyadaki gelişimini sürdürdü. Bu gelişim sürecinde, izlediğimiz bilim kurgu filmlerinden de esinlenilerek birçok öngörü yapıldı, yazıldı, çizildi. İşte onlardan biri de insanlara takılabilir çiplerdi... Aslında pandemi öncesine kadar çoktan hayatımıza girmişlerdi ancak koronavirüs salgınıyla herkes ‘çip’ kelimesine vakıf oldu. Hatta birçok ülkenin ‘deri altına çip enjekte’ teknolojisine talepleri arttı. Peki çip teknolojinin spora yansıması nasıl oldu.

2018 Dünya Kupası topuna takılarak denendi

Birçok teknoloji şirketi, spora entegre olabilecek çipler için yıllar öncesinden altyapısını oluşturmuştu. Spor ve çipin buluşması topların içine konulmasıyla başladı. 2018 Dünya Kupası’nda kullanılan ‘Telstar 18’ bunlardan biriydi. Daha sonra birçok kulüp antrenmanlarda bu yöntemi denemeye başladı. Bu sayede antrenörler, sporcuların performansıyla ilgili geniş bir analiz elde edilebiliyor.

Dev kulüpler bu sistemi kullanıyor

Ardından topa takılan çipler, -henüz deri altı olmasa da- sporcuların kıyafetleriyle buluştu. Bu teknolojiyi geliştiren ve kullanan şirketler arasında Almanya Kinexon firması da var. Ve bu şirket şu anda başta, futbol, basketbol, hentbol, buz hokeyi olmak üzere Almanya’da birçok takımla çalışıyor. Ayrıca NBA’in yüzde 70’i ve NCAA takımlarının bazıları bu teknolojiyi kullanıyor.

Geniş boyutlu bir analiz yapıyor

Ana başlıklara ayıracak olursak; takılan çiple sporcunun takibi, performans analizi ve taktik analizleri yapılabiliyor. Bunu da açarsak; sporcunun talimatlarını nasıl yerine getirdiği, takip etme, anlayabilme yeteneği, hızı, esnekliği, vücudunda hangi bölgeye daha fazla yüklendiği ve sakatlığını önüne geçmek için alınabilecek önlemler gibi birçok rapor sunuyor.

BBL’de gönüllü çip kararı!

Pandemi öncesi çipin kullanım alanı bu şekilde işliyordu. Şimdi ise sporcuların kimlerle temas ettiğini tespit etmek adına da kullanılabileceği belirtildi. Ve dün başlayan Almanya Basketbol Ligi’nde sporcuların bu çipi gönüllü olarak giyebilecekleri önerildi. Takılan çiplerin oyuncuların temas ettiği alanları takip edecek ve hastalık çıkan isimlerin kimlerle temas halinde olduğu kolayca ortaya çıkacağı ifade edildi. Ancak bazı antrenör ve sporcular bu durumdan biraz rahatsız olacak ki, saha içindeki kameraların zaten bu işlevi yaptığını belirten açıklamalarda bulundu.

Deri altı çipin önü açıldı Daha sonra takım yetkililerine gönderilen yazıda çiplerin basketbol etkinlikleri ya da otel dışındaki geziler sırasında değil, yalnızca otelde kullanacağı vurgulandı. Ayrıca hareket çipini giyen oyuncuların da otelde maske takmasına gerek olmadığı ifade edildi. 10 takım formatıyla oynanan ve 28 Haziran’da tamamlanacak Almanya Ligi’nde durum bu şekilde. Sporun içerisine henüz - deri altı çip- teknoloji girmiş olmasa da pandemiyle birlikte bunun önü daha da açılmış gözüküyor.

Çip teknolojisi referans gösteren kulüp ve kurumlar

Beyern Münih, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, PSG (Futbol), Augsburg Panthers, New Jersey Devils (Buz Hokeyi), Alba Berlin, Brose Bamberg, Washington Wizards, New York Knicks, New Jersey Devils, Philadelphia Sixers, Stanford Cardinal (Basketbol), Avrupa Hentbol Ligi,Almanya Hentbol Ligi.