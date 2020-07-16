Sporda 15 Temmuz coşkusu

Terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, şehitler anısına çeşitli spor etkinlikleri yapıldı Atletizmde 81 ilde ‘Anma Koşusu’ gerçekleştirilirken, motosiklet tutkunları da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü’ yaptı. Etkinlikler sadece karada değil, denizde ve havada da organize edildi. Yelkenler, şehitler için anma geçişi yaparken, yamaç paraşütleri ise ‘Türk Bayrağı’nın ilelebet özgür kalacağını simgelemek için uçtu. Daha birçok spor dalında, Türkiye için bir bir milat olan 15 Temmuz ve şehitleri için anma töreni düzenlendi.

Atletizm

Her yıl 15 Temmuz´da düzenlenen Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu, bu yıl da 81 ilde yapıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun koronavirüs pandemisi nedeniyle geciken yaz takvimindeki ilk etkinlik olan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu,bir kilometrelik mesafede 15’er erkek ve kadın atletin katılımıyla bütün illerde gerçekleştirildi.

Bisiklet

Çankırı’dan 415 kilometre kat ederek şehitliğe gelen bisikletçiler, memleketlerindeki 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerinden aldıkları toprakları, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabrine serpip dua etti.

Motorsiklet

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü’ düzenledi. Motosiklet tutkunları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde geçerek, Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katıldı. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun da yer aldığı ekip daha sonra Şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor ilçesindeki kabrine toplu sürüş yaptı.



