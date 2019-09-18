Sporcuya özel kişiselleştirilmiş besin destekleri

Sporcularda besin desteği kullanmak şart mıdır?

Sporcular yoğun antrenman ve müsabaka programına ek olarak yüksek performans beklentisi nedeniyle fiziksel ve psikolojik stres yaşamakta ve buna bağlı performansları düşmektedir. Ayrıca birçok sporcu antrenman ve maçlarda sakatlanmakta ve yaralanmakta. Bu sürecin iyi yönetilemediği durumlarda sporcuların eski performansını yakalaması zorlaşır.

Sağlık ve spor otoritelerinin belirttiği yeterli ve dengeli beslenme prensipleri uygulandığı sürece profesyonel sporcu bile olsa desteğe ihtiyacı olmayabilir. Ve uygun desteğe karar vermek zor bir iştir. Her standart ürün herkes için uygun değildir. Besin desteği seçiminde ilk basamak neden bir desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz öncelikle buna karar vermek gerekir .

Son yıllarda insanların besin desteklerine yönelmesi genellikle aşağıdaki sebeplerden oluyor:

Kas kitlesini artırmak

Fazla kiloları vermek /yağ yakmak

Fiziksel ve mental performans artış beklentisi

İmmun sistemi(bağışıklık sistemini) güçlendirmek

Kronik yorgunluğu gidermek

Cinsel performans artırmak

Besin desteği alırken nelere dikkat etmek gerek?

Eğer elit bir sporcudan bahsediyorsak ilk kural kullanılacak desteğin WADA(dünya anti doping örgütü) ya uygun olması.

2000 yılında almanyada hormon içermediği söylenen ürünler analiz edilmiş ve %15 inde üzerinde yazmadığı halde doping maddesi bulunduğu tespit edilmiş.

Günümüzde bu sektör daha suitsimale açık olduğu için bu risk daha fazla.

Ayrıca sağlıklı/fit olmak adına spor yapan kişiler için fazladan kullanılan protein tozları aminoasitler yemekle fazladan alınan proteinin vücutta sıvı kaybı, kalsiyum kaybı, börek ve karaciğer yükünün artması, üre dengesinin bozulması gibi birçok riskin artmasına neden olur. Unutulmaması gereken bir konu da faydalı diye alınan bir amino asidin diğer amino asitlerin emilimini bozarak kas yapımını ve yıkımını olumsuz yönde etkileyebilecek olmasıdır.

Örneğin spor yapan kişilerde en fazla kullanılan desteklerden biri BCAA lar yani dallı zincirli aminoasitler. Bu aminoasitlerin kas gücünü dayanıklılığını artırdığını , kas protein sentezini hızlandırdığını biliyoruz. Ancak uzun süreli BCAA takviyesi kullanımı triptofan ve tirozinin emilimini azaltıp serotonin ve dopamin sentezinde azalmaya yol açabilir. İnsülin direnci geliştirebilir. Bu sebeple kullanılacak besin desteklerinin kişiye özel hazırlanmış olması gerekmektedir.

SPORTOTEAM ekibi olarak spor yapan kişilerde kişiye özel besin desteği yapmayı uygun görüyoruz .

Kişiye Özel Amino Asit Desteği:

Ne zaman gerekli olur?

• Ağır ve uzun süreli egzersizlerde, stresin artığı durumlarda

• Depresif ruh hali, uykusuzluk, huzursuzluk, iştahsızlık gibi vücudunuzun sinyal verdiği zamanlarda

• Sakatlanma, yaralanma, ameliyat ve hastalık sonrası hızla iyileşmek amacıyla

• Mevcut sağlığınızı korumak ve olası riskleri engellemek amacıyla

• Fiziksel ve mental performansı en üst düzeye çıkarmak amacıyla

Kullanılır.

Ne kadar gerekli?

• Esansiyel dahi olsa alınacak amino asidin miktarı önemlidir. Sporcunun ihtiyacına göre belirlenmiş olmalı ve diğer amino asitlerle denge korunmalıdır. Aksi takdirde birbirlerinin emilimini bozabilirler.

• Fazla miktarda amino asit alınması vücudun belirli bir amino asitten gerektiği kadar faydalanacağı anlamına gelmez. Bunu belirleyen doğru miktarda veriliyor olmasıdır.

• Esansiyel aa lerin günlük 6 g alınmasının kas protein sentezi için yeterli olduğu bilinmektedir.

Hangileri gerekli?

• Destek olarak alınacak amino asitler özel sorunlar dışında sadece esansiyel (vücudun üretemediği, gıda ile alınması zorunlu) amino asitlerden oluşmalıdır(20 aa den 9 tanesi esansiyeldir)

• Kas kitlesini arttırmak veya yüksek performans amacıyla vücudun üretebildiği amino asitlerin alınması, doğal amino asit dengesine ve metabolik süreçlere zarar verebilir

• Hangi amino asitlerin verilmesi gerektiği en doğru olarak kan analizine göre belirlenebilir

Nasıl değerlendirilir?

• Amino asit analizi modern laboratuvar yöntemleri ile kandan değerlendirir. Testler mevcut amino asit profilinizi ve ihtiyacınızı çok iyi yansıtır.